Сбербанк запустил сайт, показывающий изменения в стране во время пандемии

Портал SberIndex.ru помогает понять, как долго продлится карантин и как COVID-19 влияет на поведение потребителей



Сбербанк запустил сайт SberIndex.ru, который наглядно показывает, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Портал отвечает на два ключевых вопроса: по какой траектории развивается пандемия и как режим самоизоляции влияет на возможности и поведение потребителей. На сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных.



Модель заболеваемости прогнозирует прирост числа инфицированных и дату выхода на пик заболеваемости — день, когда будет выявлено максимальное количество новых заболевших. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Данные доступны по России в целом и по Москве.



Индекс потребительской активности показывает, много ли различных товаров и услуг оплачивают жители России. Данные приводятся по стране в целом и в разрезе отдельных городов и территорий.



Изменение индекса активности отражает, какие товары и услуги остались в покупательской корзине в условиях карантина. Показатель даёт представление, как в каждом регионе изменился индекс потребительской активности на сегодняшнюю дату по сравнению с аналогичным днём недели до самоизоляции.



В разделе «Исследования» собраны актуальные исследования аналитиков банка. «Изменение трат по категориям» показывает, как изменились средненедельные расходы потребителей на различные категории товаров и услуг относительно сопоставимой недели 2019 года. Также в разделе доступны: оперативная оценка потребительской активности, банковские итоги 2019 года, рейтинг «безналичных» городов и регионов страны и исследование «Роботы против вирусов», посвящённое применению роботов в профилактике и лечении COVID-19.



Максим Ерёменко, старший управляющий директор, директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка:

«Данные о динамике развития эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, обновляются ежедневно по России и всем странам мира. При этом не всегда очевидно, улучшилась ситуация или ухудшилась и как она повлияет на длительность самоизоляции. Мы регулярно обновляем параметры нашей модели — эпидемиологического симулятора, использование которого позволяет оценивать прогнозную динамику эпидемии для России, помогая понять, на каком этапе мы находимся в данный момент».



Николай Корженевский, директор лаборатории «СберДанные» Сбербанка:

«Данные SberIndex.ru показывают, как россиянам пришлось изменить свои привычки и насколько их активность отличается от прошлогодней или докарантинной. Можно сравнить динамику между городами, а можно проанализировать, как изменились объёмы расходов по основным товарам и услугам. Кроме того, индекс потребительской активности наглядно покажет, как восстанавливается спрос по мере снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции».



Планируется, что SberIndex.ru станет открытой площадкой с постоянно обновляющимися и актуальными данными. Он будет дополняться оценкой ситуации в сегменте малого и среднего бизнеса и в финансовой сфере.



Справка



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