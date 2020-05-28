Сбербанк запустил сайт, показывающий изменения в стране во время пандемии

Портал SberIndex.ru помогает понять, как долго продлится карантин и как COVID-19 влияет на поведение потребителей
Сбербанк запустил сайт SberIndex.ru, который наглядно показывает, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Портал отвечает на два ключевых вопроса: по какой траектории развивается пандемия и как режим самоизоляции влияет на возможности и поведение потребителей. На сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных.
Модель заболеваемости прогнозирует прирост числа инфицированных и дату выхода на пик заболеваемости — день, когда будет выявлено максимальное количество новых заболевших. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Данные доступны по России в целом и по Москве.
Индекс потребительской активности показывает, много ли различных товаров и услуг оплачивают жители России. Данные приводятся по стране в целом и в разрезе отдельных городов и территорий.
Изменение индекса активности отражает, какие товары и услуги остались в покупательской корзине в условиях карантина. Показатель даёт представление, как в каждом регионе изменился индекс потребительской активности на сегодняшнюю дату по сравнению с аналогичным днём недели до самоизоляции.
В разделе «Исследования» собраны актуальные исследования аналитиков банка. «Изменение трат по категориям» показывает, как изменились средненедельные расходы потребителей на различные категории товаров и услуг относительно сопоставимой недели 2019 года. Также в разделе доступны: оперативная оценка потребительской активности, банковские итоги 2019 года, рейтинг «безналичных» городов и регионов страны и исследование «Роботы против вирусов», посвящённое применению роботов в профилактике и лечении COVID-19.
Максим Ерёменко, старший управляющий директор, директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка:
«Данные о динамике развития эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, обновляются ежедневно по России и всем странам мира. При этом не всегда очевидно, улучшилась ситуация или ухудшилась и как она повлияет на длительность самоизоляции. Мы регулярно обновляем параметры нашей модели — эпидемиологического симулятора, использование которого позволяет оценивать прогнозную динамику эпидемии для России, помогая понять, на каком этапе мы находимся в данный момент».
Николай Корженевский, директор лаборатории «СберДанные» Сбербанка:
«Данные SberIndex.ru показывают, как россиянам пришлось изменить свои привычки и насколько их активность отличается от прошлогодней или докарантинной. Можно сравнить динамику между городами, а можно проанализировать, как изменились объёмы расходов по основным товарам и услугам. Кроме того, индекс потребительской активности наглядно покажет, как восстанавливается спрос по мере снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции».
Планируется, что SberIndex.ru станет открытой площадкой с постоянно обновляющимися и актуальными данными. Он будет дополняться оценкой ситуации в сегменте малого и среднего бизнеса и в финансовой сфере.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк запустил сайт, показывающий изменения в стране во время пандемии
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