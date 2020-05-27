Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей

Средний размер «подушки безопасности», тыс. рублей Санкт-Петербург 581,9 Москва 521,5 Пермь 406,5 Тюмень 402,2 Екатеринбург 396,7 Ярославль 388,0 Уфа 376,1 Тольятти 372,7 Казань 369,3 Рязань 359,9 Нижний Новгород 356,8 Владивосток 356,5 Красноярск 354,8 Хабаровск 353,4 Набережные Челны 351,6 Ижевск 350,4 Воронеж 346,9 Киров 345,6 Липецк 343,0 Иркутск 341,5 Самара 339,5 Новосибирск 336,8 Краснодар 333,6 Челябинск 327,4 Ростов-на-Дону 318,1 Томск 317,9 Омск 316,1 Новокузнецк 309,6 Оренбург 309,2 Ульяновск 305,5 Кемерово 301,2 Волгоград 295,0 Пенза 294,8 Саратов 286,8 Барнаул 285,9 Астрахань 282,9 Махачкала 240,1

Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по России — около 350 тыс. рублей, выяснилось в результате исследования компании «Сбербанк Управление Активами», проведённого в 37 российских городах.В ходе опроса россиян просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности. Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами.Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:Как выяснилось, оценка финансового резерва зависит от пола и образования респондентов. Так, мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35% меньше — 277 тысяч рублей. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тысячи рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше — 244 тысячи.В целом, вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями: от 318,5 тысячи рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, до 365 тысяч для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину (эти группы охватывают 97% всех респондентов).Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), а вот москвичи на втором месте — 521,5 тысячи рублей. Также в пятёрку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы.Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.— крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: +7 (495) 258-05-34. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.