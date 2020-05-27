Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей

Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по России — около 350 тыс. рублей, выяснилось в результате исследования компании «Сбербанк Управление Активами», проведённого в 37 российских городах.
В ходе опроса россиян просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности. Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«То, что абсолютное большинство россиян не просто осознает необходимость создания финансового резерва, но и может оценить его размер, свидетельствует о растущей ответственности людей в вопросах личных финансов. Экономика циклична, подъёмы и спады в ней неизбежны, но достичь финансовой независимости можно только с помощью регулярных накоплений. Классическая рекомендация — стараться откладывать 10–20% дохода и сформировать резерв на непредвиденные обстоятельства в размере от трёх до шести ежемесячных доходов. Если раньше для формирования накоплений россияне, как правило, выбирали вклады, то сегодня мы отмечаем существенный рост интереса к продуктам «Сбербанк Управление Активами», например, индивидуальным инвестиционным счетам и паевым инвестиционным фондам, а также к программам накопительного страхования «Сбербанк страхование жизни».
Как выяснилось, оценка финансового резерва зависит от пола и образования респондентов. Так, мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35% меньше — 277 тысяч рублей. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тысячи рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше — 244 тысячи.
В целом, вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями: от 318,5 тысячи рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, до 365 тысяч для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину (эти группы охватывают 97% всех респондентов).
Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), а вот москвичи на втором месте — 521,5 тысячи рублей. Также в пятёрку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы.
Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.
Рейтинг городов по размеру финансовой «подушки безопасности»
|Средний размер «подушки безопасности», тыс. рублей
|Санкт-Петербург
|581,9
|Москва
|521,5
|Пермь
|406,5
|Тюмень
|402,2
|Екатеринбург
|396,7
|Ярославль
|388,0
|Уфа
|376,1
|Тольятти
|372,7
|Казань
|369,3
|Рязань
|359,9
|Нижний Новгород
|356,8
|Владивосток
|356,5
|Красноярск
|354,8
|Хабаровск
|353,4
|Набережные Челны
|351,6
|Ижевск
|350,4
|Воронеж
|346,9
|Киров
|345,6
|Липецк
|343,0
|Иркутск
|341,5
|Самара
|339,5
|Новосибирск
|336,8
|Краснодар
|333,6
|Челябинск
|327,4
|Ростов-на-Дону
|318,1
|Томск
|317,9
|Омск
|316,1
|Новокузнецк
|309,6
|Оренбург
|309,2
|Ульяновск
|305,5
|Кемерово
|301,2
|Волгоград
|295,0
|Пенза
|294,8
|Саратов
|286,8
|Барнаул
|285,9
|Астрахань
|282,9
|Махачкала
|240,1
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