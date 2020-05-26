В Иркутске к открытию готовится военный музей

Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34



Байкальский банк Сбербанка поддержал патриотический проект интерактивного музея, посвящённого истории Великой Отечественной войны. Банк оказал материальную помощь по созданию интерактивной экспозиции танка Т-34.



Исторический проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы, развернулся на площадке военно-патриотического парка «Патриот» в Иркутске. Локация танка, получившего в годы войны имя «Иркутский комсомолец», оборудована в музее имени дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова. Уникальность новой интерактивной площадки придают особые голографические технологии, с их помощью изображение и звук экспозиции создают у посетителей музея эффект полного присутствия.



Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сохранение истории, уважительное отношение к заслугам и победам наших предков, – это то, что отличает каждый уважающий себя народ. Эхо войны прозвучало давно, но его отголоски – уроки, гордость, знание важных исторических фактов, мы все вместе должны правильно передать следующим поколениям. Вот почему мы с удовольствием присоединились к интересной идее военно-патриотического движения и решили внести свой вклад в это хорошее дело. Танк Т-34 из колонны «Иркутский комсомолец» – это реально существующий исторический факт и событие Великой Отечественной войны . И мы договорились с создателями особой локации сделать её интерактивной, чтобы молодые и юные посетители музея могли «вживую» окунуться в историю. Посмотреть, как это создавалось, как это было, чтобы лучше понимать и знать военную хронику».



Константин Шикин, председатель наблюдательного совета Иркутского военно-патриотического парка «Патриот»:

«Мы изначально для себя определили, что будем первостепенно ориентироваться на подрастающее поколение. При этом понимали, что современные технологии, Интернет, возможность с помощью гаджетов получить любую информацию в течение нескольких секунд весьма изменили отношение людей к классическим музеям. Наш проект – это новая музейная платформа, которая позволяет вызвать неподдельный интерес у подрастающего поколения. Все технические решения – ростовые куклы, диорамы – созданы в формате 3D-иллюзий. К ним можно подойти, сфотографироваться с ними, визуально переместиться в событие. Благодаря Байкальскому банку Сбербанка нам удалось с использованием современных технологий создать уникальную экспозицию танка Т-34. И это совершенно точно музей нового поколения, инновационный, выполненный на международном уровне. На наш взгляд, он станет уникальным объектом в нашем регионе и придаст значимость нашей военной истории».



Открытие музейного комплекса запланировано на сентябрь 2020 года. Экспозиции военного музея в Иркутске посвящены истории российской армии. Залы «1812 год», «1905 год», «Халхин-Гол», «Великая Отечественная война» демонстрируют ход событий, рассказывают об участии сибиряков в военных кампаниях, есть информация и о подвигах тружеников тыла.



Байкальский банк Сбербанка является постоянным партнёром многих патриотических и социальных проектов в регионах. В юбилейный год Великой Победы при поддержке банка был издан цикл исторических публикаций о героях и участниках войны в газете «Областная», создан Мемориал памяти ветеранам войны в селе Большое Голоустное (Иркутский район). В отделениях банка пройдёт фотовыставка о ветеранах – работниках банка и фронтовиках, чьи дети или внуки работают в банке сегодня.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



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