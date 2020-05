Сбербанк признан самым эффективным банком мира

Сбербанк назван лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет.

Среди крупнейших компаний по рыночной капитализации банк занял 6-е место среди 50 компаний мира.

Сбербанк единственный среди мировых банков и российских компаний вошёл в десятку лучших компаний рейтинга Value Creators.



Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG. По этому показателю банк также занял 6-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира, всего в рейтинг вошли 50 компаний.



Это уже 22-й рейтинг Value Creators, который ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае — за период 2015–2019 гг. Для его составления BCG проанализировала TSR порядка 2320 компаний по всему миру. Рейтинг подготовлен для 33 отраслей. В сведённый рейтинг топ-50 вошли 50 крупнейших и наиболее эффективных с точки зрения формирования акционерной стоимости компаний.



В отчёте этого года не нашли отражения последние изменения, связанные с COVID-19, но он позволяет лучше понять, какие компании и отрасли накануне кризиса смогли набрать высокие темпы роста TSR, отмечают в компании BCG. Авторы рейтинга обращают внимание на корреляцию: отрасли с самым высоким средним TSR за пятилетний период (провайдеры финансовой инфраструктуры, медицинские технологии, технологический сектор, фармацевтические компании) также вошли в топ отраслей, меньше всего затронутых спадом на фондовом рынке с начала текущего года. И, напротив, отрасли, столкнувшиеся с трудностями ещё до пандемии COVID-19, такие как нефтегазовый сектор, металлургия и автомобилестроение, особенно сильно пострадали от недавнего падения рынка.



TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель даёт наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период (2015–2019), проанализированный BCG в 2020 году.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



BCG — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, ведущий консультант по вопросам стратегии бизнеса. Партнёрами компании являются организации из частного, государственного и некоммерческого сектора во всех регионах мира. Вместе с ними BCG работает над тем, чтобы выявить наилучшие возможности создания стоимости, найти оптимальные решения важнейших проблем и преобразовать бизнес. Подход компании индивидуален и сочетает глубокий анализ динамики развития компаний и рынков и тесное сотрудничество на всех уровнях компании клиента. Такой подход обеспечивает клиентам устойчивое конкурентное преимущество, эффективность организации и долгосрочные результаты.

Созданная в 1963 году, сегодня компания BCG имеет глобальную сеть из более 90 офисов в 50 странах. Все партнеры BCG имеют равные права и полномочия, а при принятии решений каждый голос учитывается одинаково. В любом из регионов присутствия BCG базируется не более одной трети всех партнеров, а в состав исполнительного комитета входят партнеры из 10 разных стран.

Сайт — https://www.bcg.com/.



Методология рейтинга



Начиная с 1999 года BCG ежегодно публикует рейтинг компаний — лидеров по созданию стоимости, который составляется на основе показателя совокупного дохода акционеров (TSR) за предыдущие пять лет. Рейтинг за 2020 год подготовлен на основе результатов анализа показателей TSR по 2327 компаниям из разных стран мира за период с 2015-го по 2019 год. В качестве исходных при составлении выборки использовались данные по TSR приблизительно 60 тыс. компаний, предоставленные S&P Capital IQ. Из выборки были исключены компании, акции которых не котировались на мировых фондовых биржах в течение всего пятилетнего периода, охваченного исследованием, а также компании, у которых доля акций в обращении на рынке публичного капитала в этот период составляла менее 20%.



Затем выборка была скорректирована: оставшиеся компании были сгруппированы по 33 отраслям, для каждой группы был установлен соответствующий порог рыночной капитализации с тем, чтобы исключить компании с самым низким уровнем капитализации. (Величина данного порога для каждой отрасли указана в интерактивной версии отчёта.)



При составлении приведенного в интерактивном отчёте глобального рейтинга компаний с высоким уровнем капитализации были отобраны 50 крупнейших организаций из списка 200 компаний — лидеров по рыночной капитализации. Глобальный рейтинг и отраслевые рейтинги составлены на основе средних значений TSR отдельных компаний за пять лет — с 2015-го по 2019 год.



Кроме того, почти для всех отраслей, за исключением четырёх, представлен анализ динамики TSR в разбивке по шести финансовым показателям, предназначенным для инвесторов и используемым в применяемой BCG модели разложения данных по TSR. Это такие показатели, как динамика роста продаж, изменение нормы прибыли, изменение мультипликатора (EBITDA), дивидендный доход, изменение количества акций в обращении, а также изменение уровня чистого долга.



Для четырёх отраслей — управления активами и брокерских услуг, банковской деятельности, страхования и недвижимости — используется несколько иной подход к разбивке данных по TSR, учитывая специфику аналитических проблем, связанных с оценкой создания стоимости в данных секторах. В случае управления активами и брокерских услуг, банковской деятельности и недвижимости вместо динамики роста продаж рассматривается динамика роста собственного капитала, вместо изменения маржи рассматривается изменение рентабельности собственного капитала (ROE), а вместо мультипликатора EBITDA используется мультипликатор P/E. Изменение уровня чистого долга при этом не рассматривается. Применительно к страховой отрасли вместо динамики роста продаж рассматривается динамика роста собственного капитала, а вместо мультипликатора EBITDA используется отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости. Изменения маржи и уровня чистого долга не рассматриваются.



В интерактивном отчёте представлен рейтинг компаний, включённых в базу данных за 2020 год. При этом в рейтинг не входят компании, исключённые из списка до 2020 года в результате слияний, банкротства или иных событий. В связи с этим текущий рейтинг может несколько отличаться от рейтингов, представленных в предыдущих выпусках Value Creators.