Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости





Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG. По этому показателю банк также занял шестое место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира, всего в рейтинг вошли 50 компаний, сообщили в пресс-службе Сбербанка.Это уже 22-й рейтинг Value Creators, который ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае — за период 2015–2019 гг. Для его составления BCG проанализировала TSR порядка 2320 компаний по всему миру. Рейтинг подготовлен для 33 отраслей. В сведённый рейтинг топ-50 вошли 50 крупнейших и наиболее эффективных с точки зрения формирования акционерной стоимости компаний.В отчёте этого года не нашли отражения последние изменения, связанные с COVID-19, но он позволяет лучше понять, какие компании и отрасли накануне кризиса смогли набрать высокие темпы роста TSR, отмечают в компании BCG. Авторы рейтинга обращают внимание на корреляцию: отрасли с самым высоким средним TSR за пятилетний период (провайдеры финансовой инфраструктуры, медицинские технологии, технологический сектор, фармацевтические компании) также вошли в топ отраслей, меньше всего затронутых спадом на фондовом рынке с начала текущего года. И, напротив, отрасли, столкнувшиеся с трудностями еще до пандемии COVID-19, такие как нефтегазовый сектор, металлургия и автомобилестроение, особенно сильно пострадали от недавнего падения рынка.TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период (2015–2019), проанализированный BCG в 2020 году.ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.