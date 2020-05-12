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Работодателей Бурятии обязали обеспечивать сотрудников масками

Работодателей Бурятии обязали обеспечивать сотрудников масками
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии напомнил, что масочный режим сохраняется везде

В Бурятии работодатели в период действия ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, обязаны обеспечивать сотрудников масками или респираторами. Об этом сегодня напомнили в правительстве Бурятии.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны выполнять также и следующие требования: проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей каждые два часа, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха, проветривать рабочие помещения каждые два часа.

Также работодатели обязаны отстранять сотрудников с признаками ОРВИ или прибывших в республику в течение последних 14 дней. Перевести совещания, собрания и другие мероприятия в дистанционный режим, ограничить личный приём граждан.

Маски граждане обязаны носить во всех общественных местах, соответствующие дополнения ранее были внесены в указ главы Бурятии.

- Масочный режим сохраняется везде – в общественных местах, в транспорте, в магазинах, на рабочих местах. При этом работа мобильных групп сохраняется, но совместно с полицией они сосредоточат работу на проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работодателями. Если предприятием допущено нарушение, Роспотребнадзор сразу даст предписание, и магазин закроется на 90 дней, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании республиканского оперативного штаба 12 мая.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 687 случаев заражения COVID-2019 (+28 за сутки)
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