В Бурятии «Титану» и «Абсолюту» рекомендовали тепловизоры на входе

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Директор АТБ в Бурятии: «Для всех клиентов ввели меры поддержки» Бизнес, Директор Азиатско-Тихоокеанского банка в Бурятии Светлана Свиридова в интервью рассказала о работе учреждения в период пандемии, о мерах поддержки для физических и юридических лиц и участии в развитии социальной жизни республики