А жителям Бурятии предлагают стать общественными контролёрами соблюдения мер профилактики коронавируса
В Бурятии продолжаются профилактические мероприятия в целях недопущения распространения СOVID-19.
Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал крупным торговым центрам и сетям, таким как «Титан» и «Абсолют», установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.
Во всех организациях и предприятиях должны быть обеспечены повышенные меры профилактики, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер. С 24 марта 2020 года на телефон принимаются звонки по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. За первый месяц работы поступило 2699 обращений от жителей республики по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил осуществляют мобильные бригады от муниципалитетов.
На совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией было принято решение организовать работу общественного контроля за соблюдением требований профилактики COVID-2019. То есть каждый житель республики сможет сообщить о зафиксированных нарушениях в местах массового пребывания людей: о несоблюдении социального дистанцирования, отсутствии средств индивидуальной защиты у персонала и т.д.
Обращения граждан диспетчерская служба 112 передаёт контрольным органам для организации противоэпидемиологических мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 28 апреля в Бурятии было 245 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Накануне скончалась третья пациентка с коронавирусом.
В Бурятии «Титану» и «Абсолюту» рекомендовали тепловизоры на входе
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