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«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
 «Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет

Со 2 июня рейс «Улан-Удэ - Москва» возобновит авиакомпания «Аэрофлот».

Таким образом, выполнять полёты из столицы Бурятии в Москву будут четыре авиакомпании: «Smartavia», «Победа», «Аэрофлот», «S7». Об этом сообщил коммерческий директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в Facebook.

О том, что «Аэрофлот» может вернуться в Бурятию, говорили ещё в 2017 году. Но тогда авиакомпания была занята подготовкой к чемпионату мира по футболу – она занималась доставкой команд на соревнования. 

«Аэрофлот» покинул Бурятию в 2015 году.

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