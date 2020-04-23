«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Со 2 июня рейс «Улан-Удэ - Москва» возобновит авиакомпания «Аэрофлот».
Таким образом, выполнять полёты из столицы Бурятии в Москву будут четыре авиакомпании: «Smartavia», «Победа», «Аэрофлот», «S7». Об этом сообщил коммерческий директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в Facebook.
О том, что «Аэрофлот» может вернуться в Бурятию, говорили ещё в 2017 году. Но тогда авиакомпания была занята подготовкой к чемпионату мира по футболу – она занималась доставкой команд на соревнования.
«Аэрофлот» покинул Бурятию в 2015 году.
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала
Мероприятие состоится впервые
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура
Прокуратура выявила нарушения
Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра
Деньги получат компании отдельных видов деятельности
«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы