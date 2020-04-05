Известный московский отельер: «Лучше всех отработала Бурятия»

Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова назвала противодействие коронавирусу в Бурятии лучшим в стране
Генеральный директор Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya Оксана Градова заявила, что гордится Бурятией и тем, как в республике борются с коронавирусом и его последствиями.
- Года три назад я во сне даже не думала, что это скажу, но лучше всех отработала Бурятия. В аэропорту четко встретили необходимые службы. Без заполненного бланка от Роспотреба не выпустили. Город Улан-Удэ - пустой. Несмотря на трудности бизнеса, все выполнили указы. И только каждый день работает правительство. Про туризм знаю точно, потому что у нас каждый день - штабы и обсуждения. Неужели мне кто-то скажет, что в Улан-Удэ больше персонала, чем в Москве для обеспечения правильных мер? – написала Оксана Градова в Facebook.
«Мне кажется, что здесь кому-то просто не все равно», - добавила она. Отельер задаётся вопросом: «Почему в Бурятии отелям разъяснили всё, а в Москве – ничего».
- Потому что мало средств размещения, сейчас кто-нибудь ответит? Нет. Я как генеральный директор предприятий со штатом в 300 человек переживаю с одной стороны за каждую семью этих людей, а с другой за состояние предприятия. Все забывают что, помимо всего прочего, я такой же отельер, как и остальные. Но я почему-то я ещё должна сидеть и думать, а что же столица Родины мне завтра уготовила. Потому что здесь действительно не все равно, что будет дальше с людьми. И я сегодня после Домодедово, где люди без масок, без перчаток, без дезинфекции зазывали всех выпить в ресторан, и если уж это все действительно так опасно, то Домодедово - это рассадник чумы. А в регионах люди воют от того, что они закрылись, вот в этот момент я горжусь Бурятией. Там те, кто зарабатывает гораздо меньше, но там очень точно были описаны и донесены меры борьбы, и они по-настоящему выполняются. А также на сегодня, это место, где туризм уверен, что его не оставят. Говоря с другими регионами, я вижу, что там машут только размазанными бесполезными фразами, - написала Оксана Градова.
Она специально уточнила, что её сообщение – «не текст поддержки правительства и вообще не политический». «Это текст о том, что когда это действие, а не имитация - все происходит совсем иначе», - заключила генеральный директор Hilton Garden Inn.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня правительство Бурятии озвучило новые меры спасения бизнеса на фоне пандемии.
Сегодня же подписан указ о продлении режима самоизоляции в Бурятии до 30 апреля. В республике 35 случаев заражения коронавирусом, анализы ещё восьми человек на подтверждении.
Известный московский отельер: «Лучше всех отработала Бурятия»
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