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Фармацевтическая служба Бурятии отметила 95-летний юбилей

Фармацевтическая служба Бурятии отметила 95-летний юбилей
Бизнес, 
95-летний юбилей отмечает и Государственное предприятие Республики Бурятия «Бурят-Фармация»

20 сентября в Национальной библиотеке Бурятии прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы практической фармации», посвящённая 95-летию фармацевтической службы республики. В работе конференции приняли участие председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец, министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев, заместитель руководителя управления Росздравнадзора Валентина Полхонова, председатель Общественной палаты Баир Бальжиров, председатель республиканской общественной организации «Медицинская палата Республики Бурятия» Александр Иринчеев, генеральный директор Государственного предприятия РБ «Бурят-Фармация» Баир Цыренов, ветераны фармацевтической службы, работники частных и государственных аптечных организаций республики, гости из Монголии и соседних регионов.

Фармацевтическая служба республики сегодня - это девять организаций оптовой торговли лекарственными препаратами, 433 розничных аптечных организаций, 8 производственных аптек.

В рамках конференции были обсуждены парадигмы нормативно-правовых основ и сложившихся практик в удовлетворении повседневных потребностей населения и организаций общественного здравоохранения в эффективных лекарствах, актуальные вопросы высшего медицинского и фармацевтического образования, фармацевтического консультирования при отпуске лекарств из аптек и другие.

95-летний юбилей в эти дни отмечает и Государственное предприятие Республики Бурятия «Бурят-Фармация». Как отметил в своем выступлении генеральный директор Баир Цыренов, аптечный склад, правопреемником которого является предприятие, был создан в феврале 1924 года в целях «… устранения частной спекуляции и организации на коммерческих и торговых началах заготовки и снабжения медимуществом всех лечебно-санитарных и аптечных учреждений Бурят-Монгольской автономной республики…»

Сегодня ГП РБ «Бурят-Фармация» - динамично развивающееся фармацевтическое предприятие, в котором трудится более 150 человек, в том числе 43 провизора и 24 фармацевта. Запасы хранящихся на складах предприятия специфических групп лекарственных препаратов: вакцин, сывороток, иммуноглобулинов, кислорода, закиси азота, этилового спирта, лекарственных препаратов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, помощи в чрезвычайных ситуациях, обеспечивают независимость республики от особенностей отечественной логистики. Профессиональный подход к организации фармацевтической деятельности даёт гарантии сохранения качества лекарственного препарата (внешнего вида, растворимости, подлинности, доброкачественности и количественного содержания), как следствие, сохранения его терапевтической активности при применении пациентами.

Во время совещания прошло награждение специалистов фармацевтической отрасли. За многолетний добросовестный труд в деле лекарственного обеспечения населения РБ медалью «За заслуги перед здравоохранением» I степени награждены А. Апханов, О. Логина. Е. Николаева, Т. Содномова, 13 ветеранов отрасли награждены медалью «За заслуги перед здравоохранением» II степени, 40 специалистам объявлена благодарность министерства здравоохранения Бурятии.

Всего в работе конференции приняли участие 165 специалистов: врачей, провизоров, фармацевтов.




Бурят-Фармация
 
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