 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Сентября

26 Сентября

Популярное

В аэропорту «Байкал» стало больше парковочных мест

В аэропорту «Байкал» стало больше парковочных мест
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Реконструкция аэропорта идёт к завершению

В улан-удэнском аэропорту «Байкал» продолжается реконструкция. На сегодняшний день обновлена привокзальная площадь.

- Обновили асфальт, маркировку. Увеличилось число парковочных мест, - сообщил накануне гендиректор аэропорта Евгений Сивцов.

Так, сейчас припарковаться перед зданием могут 180 автомобилей. До реконструкции было 120 парковочных мест.

- Реконструкция аэропорта идёт к завершению. Заканчиваются работы по фасаду, замене витражей, по внутренней отделке – потолок, полы, - уточнил Евгений Сивцов.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 2017 года тянулись разбирательства относительно законности взимания платы за парковку. За это время стоимость разовой парковки с 12-й по 30-ю минуту, а также каждых последующих 30 минут была увеличена с 70 до 100 рублей. При этом альтернативы у пассажиров аэропорта нет: если раньше можно было припарковаться недалеко от аэропорта, теперь здесь висят запрещающие знаки. Весной 2018 года Бурятское УФАС всё же пришло к выводу о законности увеличения платы.
Аэропорт "Байкал" парковка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В аэропорту «Байкал» стало больше парковочных мест
В аэропорту «Байкал» стало больше парковочных мест
Бизнес, 27.09.2019
Реконструкция аэропорта идёт к завершению
Иркутский предприниматель вывел 9,5 млн рублей в Китай
Иркутский предприниматель вывел 9,5 млн рублей в Китай
Бизнес, 27.09.2019
Кроме того, в его гараже нашли тротиловую шашку и взрывные устройства
В Бурятии частный бизнес отказался от работы с квартирами сирот
В Бурятии частный бизнес отказался от работы с квартирами сирот
Бизнес, 27.09.2019
Из-за отказа бизнесменов закупку жилья для сирот пришлось отдать Ипотечной корпорации
Региональные телекомпании не согласны с условиями выбора 22-й кнопки
Региональные телекомпании не согласны с условиями выбора 22-й кнопки
Бизнес, 26.09.2019
Опасения вызывает и  порядок вещания, в том числе затраты на доставку сигнала до зрителя, которые пытаются переложить на каналы
Авиакомпании, продающие на Дальнем Востоке доступные билеты, получат льготы
Авиакомпании, продающие на Дальнем Востоке доступные билеты, получат льготы
Бизнес, 26.09.2019
Со следующего года эти авиакомпании смогут совершать международные перевозки
Государственная регистрация через МФЦ – это удобно и выгодно
Государственная регистрация через МФЦ – это удобно и выгодно
Бизнес, 26.09.2019
Чтобы открыть свой бизнес, его прежде всего надо зарегистрировать
В Бурятии идёт набор в «энергокласс» на новый учебный год
В Бурятии идёт набор в «энергокласс» на новый учебный год
Бизнес, 26.09.2019
Старшеклассники имеют возможность пройти предпрофильную подготовку по курсу «Общая энергетика»
В Бурятии коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч
В Бурятии коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 26.09.2019
Женщине звонили по поводу долгов другого человека
Бизнесмены Бурятии могут принять участие в акции «Дни российских вин»
Бизнесмены Бурятии могут принять участие в акции «Дни российских вин»
Бизнес, 25.09.2019
С 10 октября до 21 ноября в регионах России будет проходить акция «Дни российских вин»
Жители Бурятии могут предложить свои инвестпроекты
Жители Бурятии могут предложить свои инвестпроекты
Бизнес, 25.09.2019
Получить помощь для реализации своих проектов жители Бурятии могут на площадке «Объединение наставников»
Иркутянка отсудила у «Уральских авиалиний» 65 тысяч за задержку рейса
Иркутянка отсудила у «Уральских авиалиний» 65 тысяч за задержку рейса
Бизнес, 25.09.2019
Пассажирке пришлось срочно покупать новые билеты
В Бурятии раздавили бульдозером почти 100 кг яблок
В Бурятии раздавили бульдозером почти 100 кг яблок
Бизнес, 25.09.2019
Партию яблок изъяли на улан-удэнской базе
Прокуратура Бурятии внесла представление «Ростелекому»
Прокуратура Бурятии внесла представление «Ростелекому»
Бизнес, 25.09.2019
Прокуратура обнаружила отсутствие таксофонов в сёлах

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^