Реконструкция аэропорта идёт к завершению
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» продолжается реконструкция. На сегодняшний день обновлена привокзальная площадь.
- Обновили асфальт, маркировку. Увеличилось число парковочных мест, - сообщил накануне гендиректор аэропорта Евгений Сивцов.
Так, сейчас припарковаться перед зданием могут 180 автомобилей. До реконструкции было 120 парковочных мест.
- Реконструкция аэропорта идёт к завершению. Заканчиваются работы по фасаду, замене витражей, по внутренней отделке – потолок, полы, - уточнил Евгений Сивцов.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 2017 года тянулись разбирательства относительно законности взимания платы за парковку. За это время стоимость разовой парковки с 12-й по 30-ю минуту, а также каждых последующих 30 минут была увеличена с 70 до 100 рублей. При этом альтернативы у пассажиров аэропорта нет: если раньше можно было припарковаться недалеко от аэропорта, теперь здесь висят запрещающие знаки. Весной 2018 года Бурятское УФАС всё же пришло к выводу о законности увеличения платы.
В аэропорту «Байкал» стало больше парковочных мест
Бизнес, Фото:
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