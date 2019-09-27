Кроме того, в его гараже нашли тротиловую шашку и взрывные устройства
В Иркутске суд вынес приговор в отношении предпринимателя, признав его виновным в выводе валюты на счета за рубеж, путём предоставления банку заведомо подложных документов, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В конце 2016 года предприниматель вывел в Китай в качестве предоплаты более 160 000 долларов США (более 9,5 миллиона рублей) по фиктивному контракту о поставке товара. Так как товар не поступил в Россию, а деньги не вернулись, таможня провела проверку. Тогда в гаражном боксе предпринимателя была обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, а также промышленно изготовленные взрывные устройства.
- С учетом признания вины и других смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 510 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
Иркутский предприниматель вывел 9,5 млн рублей в Китай
Бизнес, Фото:
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