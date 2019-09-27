В Бурятии частный бизнес отказался от работы с квартирами сирот

Из-за отказа бизнесменов закупку жилья для сирот пришлось отдать Ипотечной корпорации
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии Народного Хурала закупку «сиротских» квартир передали Ипотечной корпорации Бурятии. На вчерашней сессии парламента был представлен законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 гг. Здесь предлагалось выделить субсидию корпорации почти в 30 млн рублей.
- Законопроект подготовлен в целях оперативного решения вопросов, связанных с формированием специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предлагается предусмотреть субсидию АО «Ипотечная корпорация Бурятии» в сумме 29 млн 960 тысяч рублей. Предоставление субсидии обусловлено временным отсутствием возможностей привлечения кредитных средств Ипотечной корпорацией. Средства будут фактически возвращены в этом году, что предусмотрено настоящим законопроектом. Дефицит бюджета не меняется, - сообщил исполняющий обязанности министра финансов Бурятии Георгий Мадаев.
Депутаты Хурала внезапно решили вернуться к закону, который сами же приняли на прошлой сессии. Одни из парламентариев усмотрели в закупке корпорацией квартир для детей-сирот коррупциогенный фактор. Другие посчитали, что «концептуально неправильно поставлен вопрос».
- Когда возникает проблема, обязательно нужно сделать так, чтобы какой-то государственный орган, в этом случае Ипотечная корпорация решала его. Я думаю, что в плане развития малого и среднего бизнеса надо было давно заинтересовать этот бизнес. Отделка квартир – это не дело корпорации, это дело малого и среднего бизнеса. Возможно, надо добавить какие-то деньги, субсидии, чтобы заинтересовать бизнес, а не очередная корпорация, которая и так неплохо живёт, занималась бы детьми-сиротами, - эмоционально высказался депутат Иринчей Матханов.
Он пояснил, что считает методику подхода в корне неправильной.
- Конечно, сейчас всё пройдёт, мы за то, чтобы дети-сироты получили свои квартиры. Но методика подхода в корне неправильна – закидать вопрос деньгами для того, чтобы он решился. А нужно грамотно подойти, требовать потом как можно сильнее с министерства строительства, чтобы они смотрели и принимали эти квартиры, чем кучу денег отдавать какой-то госкорпорации, которая само собой легко и неэффективно их потратит, - добавил он.
На это исполняющий обязанности министра финансов ответил, что бизнес боится заходить на рынок из-за высоких требований. И предприниматели сейчас вообще не участвуют в торгах.
- Акционерному обществу (Ипотечная корпорация – прим.ред.) выделяются деньги на возвратной основе, то есть всё это они обязаны вернуть. Это первое. Второе – в прошлом году выходили частные риелторы на рынок, то есть продавали квартиры, с ними проводилась работы, они участвовали в конкурсах. В этом году они отказались, но сами понимаете – почему. Сейчас всё это в СМИ, всё в открытом доступе – то, что особые требования по гарантийным случаям. Этого риелторы и бизнес боятся, боятся заходить сюда, - объяснил Георгий Мадаев.
Затем один из депутатов поинтересовался, сколько квартир для детей-сирот куплено на сегодня. Выяснилось, что здесь сложилась непростая ситуация.
- На сегодня у нас проведено 555 закупочных процедур, из которых 513 не состоялись. Был заключен 41 контракт, из которых 14 было расторгнуто на стадии приёмки объектов. На сегодня у нас 27 действующих контрактов, заключено контрактов на 33,5 млн рублей. Общий объём финансирования на текущий год составляет 215 млн, - сообщил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.
В итоге депутат Анатолий Кушнарёв призвал коллег поддержать законопроект о выделении субсидии Ипотечной корпорации.
- Я хочу напомнить, что этот вопрос обсуждался на внеочередной сессии. Ни один частник не заявился там, потому что 5 лет надо содержать квартиру и ремонт делать. Поэтому правительство пошло по такому пути. Предлагаю дискуссию прекратить, поддержать законопроект, - сказал он.
Закон был принят в двух чтениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», бизнесмен Сергей Домшоев стал самым известным в Бурятии застройщиком жилья для сирот после возбуждения уголовного дела и задержания замминистра строительства Сергея Рыбальченко. Квартиры, построенные для сирот в Сотниково, оказались непригодны для жизни.
В Бурятии частный бизнес отказался от работы с квартирами сирот
Бизнес, Фото:
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