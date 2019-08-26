В сетевых магазинах Бурятии может появиться селенгинский кумыс

















В планах у семьи не только развитие производства кумыса, но и привлечение туристов на ферму. В 2020 году на территории появятся гостевые домики, кухня и туалеты. Будут проводиться мастер-классы по дойке кобылиц и организованы конные прогулки по селенгинским степям. Также на заказ будут готовиться национальные бурятские блюда.











































Справка:



Кумыс (от тюрк. кымыз) – это кисломолочный напиток из кобыльего (реже коровьего и верблюжьего) молока. Готовый кумыс – шипучий пенящийся напиток со спиртовым привкусом и запахом.



Кумыс придаёт организму бодрость и силу, оказывает благотворное влияние на нервную систему, нормализует обмен веществ. В древние времена кумыс называли «напитком богатырей». Этот напиток полезен как здоровым людям, так и восстанавливающимся после истощающих болезней.



Кумыс отлично утоляет голод и жажду, также этот напиток способен довольно быстро снимать похмельный синдром.



Кумыс полезен для желудка, он нормализует секреторную деятельность органов пищеварения, оказывает благотворное воздействие при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, полезен при дизентерии и брюшном тифе. Кумысолечение оказывает благотворное действие на кровь: повышается содержание гемоглобина, улучшается лейкоцитарная формула. Он обладает бактерицидными свойствами, способностью выделять антибиотические вещества, которые предупреждают и лечат туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания. В некоторой степени кумыс способен замедлить развитие рака.



Противопоказаниями к кумысолечению являются болезни желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и индивидуальная непереносимость к кумысу. Возрастных противопоказаний к кумысу нет, он одинаково полезен и детям, и взрослым, и пожилым людям.







Фермеры из села Зурган-Дэбэ Селенгинского района Бурятии в 2016 году получили грант на открытие семейной молочной фермы для производства кумыса. Бизнес-план был рассчитан на 10 миллионов рублей. Из республиканского бюджета семье было выделено 6 миллионов, остальные 4 – их собственные средства.На эти деньги были куплены кобылицы, молочный мини-цех и сельскохозяйственная техника. Сейчас на ферме кумыс производится в промышленных масштабах и поступает на полки магазинов Улан-Удэ. Также сюда нередко приезжают туристы, чтобы попробовать свежее молоко. В планах – поставки кумыса на полки больших сетевых магазинов.- Общее поголовье у нас 141 голова, это вместе с жеребцами, которые участвуют в конных скачках, и кобыл, которым ещё нет трёх лет. С каждым годом у нас увеличивается поголовье кобыл. В планах развести 200 кобылиц, если мы этого добьёмся, то результат будет хороший. Сейчас мы не можем продавать напиток в торговых сетях, так как не позволяет объём, - рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Эржена Цырендондопова.Однако не только объёмы не позволяют фермерам выйти на сетевой рынок - есть проблемы с закваской. Именно она является одним из основных ингредиентов в приготовлении кумыса. В Бурятии она не производится, поэтому закваску приходится заказывать из Тверской области.- Саму закваску мы привозим и постепенно нагоняем объёмы. Уже сами учимся её готовить. Также предлагали району провести исследование - в лабораторных условиях изучить, и научиться делать. Ждать закваску из Тверской области очень долго, замедляет процесс. Ещё самые главные у нас учителя из Монголии. Мы постоянно ездим туда, спрашиваем, что, как, сколько и что нужно. С годами учимся, - добавила Эржена Цырендондопова.