Санаторно-курортное учреждение «Байкалкурорт» не платило налоги
В Бурятии санаторно-курортное учреждение «Байкалкурорт» погасило крупную налоговую задолженность в размере 93 миллионов рублей только после мер принудительного исполнения.
- В межрайонном отделе судебных приставов возбуждены несколько исполнительных производств в отношении «Байкалкурорт» по взысканию налогов и сборов. Когда приставы установили добровольный срок погашения, курорт его проигнорировал. Тогда счета организации в банках были арестованы, вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Руководство организации предупредили о привлечении к уголовной ответственности. Только тогда курорт оплатил крупную задолженность. Средства перечислены в консолидированный бюджет России.
«Байкалкурорт» объединяет два курорта («Аршан», «Горячинск»), в которых работает три санатория («Аршан», «Саяны», «Горячинск»).
В Бурятии с «Байкалкурорта» взыскали 93 миллиона
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