Колесо обозрения появилось в Ангарске
5 июля в Ангарске торжественно открыли 28-метровое колесо обозрения. Круглогодичный аукцион состоит из 18 закрытых стеклянных кабинок. В ночное время колесо будет подсвечиваться, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Аттракцион установлен на историческом месте – в парке имени 10-летия Ангарска. Именно здесь с 1972 года находилось прежнее колесо обозрения.
Инвестор проекта – ООО «Планета», которым руководит уроженец Улан-Удэ Артём Цыденов. Именно он установил также летом 2018 года колесо обозрения в Иркутске. По словам Цыденова, с момента появления идеи об аттракционе в Ангарска до её воплощения прошёл всего года.
Иркутское колесо обозрения установлено на острове Конный. Его высота 50 метров, что сравнимо с высотой 16-этажном дома. Это самое высокое колесо обозрения в восточной части России.
Кстати, с иркутским колесом было связано неприятное происшествие – в декабре 2018 года оно остановилось в морозный вечер. В этот момент в кабинках на высоте были посетители, которым пришлось ждать около получаса. В апреле 2019-го очевидцы сняли на видео, как кабинки в самой высокой точке страшно раскачивает сильными порывами ветра – к счастью, люди в этот момент не катались.
Улан-удэнец открыл уже второе колесо обозрения в Иркутской области
Бизнес, Фото:
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