 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Июля

06 Июля

05 Июля

Популярное

Улан-удэнец открыл уже второе колесо обозрения в Иркутской области

Улан-удэнец открыл уже второе колесо обозрения в Иркутской области
Бизнес,  Фото:администрация Ангарска
Колесо обозрения появилось в Ангарске

5 июля в Ангарске торжественно открыли 28-метровое колесо обозрения. Круглогодичный аукцион состоит из 18 закрытых стеклянных кабинок. В ночное время колесо будет подсвечиваться, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

Аттракцион установлен на историческом месте – в парке имени 10-летия Ангарска. Именно здесь с 1972 года находилось прежнее колесо обозрения.

Инвестор проекта – ООО «Планета», которым руководит уроженец Улан-Удэ Артём Цыденов. Именно он установил также летом 2018 года колесо обозрения в Иркутске. По словам Цыденова, с момента появления идеи об аттракционе в Ангарска до её воплощения прошёл всего года.

Иркутское колесо обозрения установлено на острове Конный. Его высота 50 метров, что сравнимо с высотой 16-этажном дома. Это самое высокое колесо обозрения в восточной части России.

Кстати, с иркутским колесом было связано неприятное происшествие – в декабре 2018 года оно остановилось в морозный вечер. В этот момент в кабинках на высоте были посетители, которым пришлось ждать около получаса. В апреле 2019-го очевидцы сняли на видео, как кабинки в самой высокой точке страшно раскачивает сильными порывами ветра – к счастью, люди в этот момент не катались.

аттракционы колесо обозрения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске хотят вырубить лес в трёх микрорайонах
В Иркутске хотят вырубить лес в трёх микрорайонах
Бизнес, 05.07.2019
Вместо леса планируется строить многоэтажки
На севере Бурятии прикрыли кафе с мухами
На севере Бурятии прикрыли кафе с мухами
Бизнес, 05.07.2019
В «Сагаан Дали» выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм
Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров
Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров
Бизнес, 04.07.2019
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» получил первую партию новых мусорных контейнеров
В Бурятии торговки рыбой сами уничтожили её
В Бурятии торговки рыбой сами уничтожили её
Бизнес, 04.07.2019
Женщины торговали на трассе омулем и хариусом
«Титан» отправил в затопленный Тулун гуманитарную помощь
«Титан» отправил в затопленный Тулун гуманитарную помощь
Бизнес, 04.07.2019
Пострадавшие от сильнейшего наводнения тулунцы получили 10 тонн продуктов
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бизнес, 03.07.2019
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес
В популярной туристической местности в Иркутской области сливали нефтепродукты
В популярной туристической местности в Иркутской области сливали нефтепродукты
Бизнес, 03.07.2019
Прокурор Ольхонского района обратился в суд с иском к ЗАО «Сельстрой» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде и запрете деятельности базы отдыха «Зуун-Хагун» на землях сельскохозяйственного назначения
Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Прямые линии Россети Сибирь помогают решать проблемы жителей Бурятии со светом
Бизнес, 03.07.2019
Филиал Россети Сибирь в Бурятии один из лидеров по количеству звонков на «горячую линию» в Сибири
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
В Улан-Удэ выберут лучшие предприятия высокой социальной ответственности
Бизнес, 03.07.2019
В Улан-Удэ стартовал пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»
Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Бизнес, 03.07.2019
Ранее на улан-удэнских АЗС общественники выявляли низкое качество бензина
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Летние лагеря в Бурятии оштрафовали за нарушения санитарии на 550 тысяч
Бизнес, 03.07.2019
Управление Роспотребнадзора республики провело проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
Бизнес, 03.07.2019
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^