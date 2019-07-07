Улан-удэнец открыл уже второе колесо обозрения в Иркутской области

Читают сейчас

В популярной туристической местности в Иркутской области сливали нефтепродукты Бизнес, Прокурор Ольхонского района обратился в суд с иском к ЗАО «Сельстрой» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде и запрете деятельности базы отдыха «Зуун-Хагун» на землях сельскохозяйственного назначения