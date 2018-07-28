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В Бурятии фирма «пролетела» с аукционом из-за ошибки

В Бурятии фирма «пролетела» с аукционом из-за ошибки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На аукционе разыгрывалась закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей с ценой контракта в 14,3 млн

Необоснованной признало Бурятское УФАС России жалобу ООО «Спорт Групп» на действия комиссии Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района по отклонению заявки фирмы от участия в электронном аукционе.

На торгах разыгрывалось право на закупку, включая доставку, устройство и сертификацию, комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, с начальной (максимальной) ценой контракта в 14,3 млн рублей.

Инструкцией, содержащейся в документации, было разъяснено, как корректно описать свойства товара.

- Так, если параметры товара указаны с использованием символа «точка с запятой», участнику закупки необходимо предоставить одно из значений, указанных через данный символ. По позиции «искусственная трава» нужно было выбрать тип волокна из следующих значений: 1) фибриллированная; 2) монофиламентная; 3) со смешанными волокнами, кроме прямоугольного. ООО «Спорт Групп» в заявке дословно указало «монофиламентная, кроме прямоугольного», то есть фактически указало не существующий тип волокна, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС России.

Остальные участники торгов справились с задачей, указав значения в соответствии с требованиями документации. Таким образом, решение комиссии в части отказа в допуске заявителю к участию в аукционе является правомерным.
 
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