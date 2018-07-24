1,7 кг свинины уничтожили
В рамках профилактики африканской чумы свиней провели внеплановую проверку в отношении ИП Беляева, реализующей пищевую продукцию в селе Новоильинск Заиграевского района.
При проверке магазина «Импульс», принадлежащего предпринимательнице, выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в морозильной камере обнаружено хранение 1,7 килограмма свинины без установленного срока годности, что не позволяет определить безопасность данной продукции.
В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание, свинина утилизирована, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В заиграевском магазине «Импульс» продавали мясо без срока годности
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