В заиграевском магазине «Импульс» продавали мясо без срока годности

Бизнес, Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

1,7 кг свинины уничтожили



В рамках профилактики африканской чумы свиней провели внеплановую проверку в отношении ИП Беляева, реализующей пищевую продукцию в селе Новоильинск Заиграевского района.



При проверке магазина «Импульс», принадлежащего предпринимательнице, выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в морозильной камере обнаружено хранение 1,7 килограмма свинины без установленного срока годности, что не позволяет определить безопасность данной продукции.



В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание, свинина утилизирована, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

