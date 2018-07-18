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Узнаем наш товар по логотипу!

Узнаем наш товар по логотипу!
Бизнес, 
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики.

Покупатели активно отреагировали на акцию, выбирая товар с ярким и заметным логотипом. Количество купонов растёт с каждым часом, и организаторы ищут барабан, который смог бы вместить все купоны. 




Купон выдаётся автоматически при покупке товара со знаком «Сделано в Бурятии» (сумма покупки от 500 рублей) и становится участником розыгрыша призов: автомобиль «Газель Соболь», мопеды, велосипеды, палатки туристические.

Главной задачей акции является увеличение объёмов продаж местных товаропроизводителей. Сегодня можно подвести промежуточные итоги акции - продажи местных предприятий растут, особенно увеличились продажи следующих категорий: молочные продукты, колбасы, консервы мясные, мясо, субпродукты, рыбная продукция.

Во всех магазинах «Титан» до 25 августа покупайте товары, произведенные в Бурятии, участвуйте в акции и выигрывайте автомобиль «Соболь»!











Титан
 
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