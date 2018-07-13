Составлено 50 протоколов об административном правонарушении
С начала года в Железнодорожном районе Улан-Удэ рассмотрено 50 протоколов об административных правонарушениях по поводу «стихийной» торговли.
Основные места несанкционированной торговли в Железнодорожном районе - проспект Автомобилистов и 50-летия Октября вблизи остановки «Элеватор», а также по улица Туполева вблизи магазина «Абсолют».
- Законодательство России строго запрещает продавать какие бы то ни было товары без регистрации продавца в качестве индивидуального предпринимателя. Это касается практически всех торговых отношений, которые могут возникнуть между несколькими людьми. Нельзя реализовывать овощи из собственного огорода, изготовленные вручную вещи и прочее. Заниматься реализацией продукции на постоянной основе без регистрации нельзя. В противном случае нарушителю не избежать штрафа за несанкционированную торговлю, - сообщают в администрации района.
С начала года административной комиссией было наложено штрафов на сумму свыше 90 тысяч рублей.
«Стихийных» торговцев в Улан-Удэ оштрафовали на 90 тысяч
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