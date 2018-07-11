В Бурятии отозвали продукцию «Ангарской птицефабрики» с сальмонеллёзом

По результатам Роспотребнадзора в пяти образцах продукции АО «Ангарская птицефабрика» обнаружена патогенная микрофлора – возбудитель сальмонеллеза. В Бурятии оборот продукции временно приостановлен.

Производителю выдали предписание об отзыве указанной продукции из оборота. Судом Ангарска работа птицефабрики приостановлена на 40 суток, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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