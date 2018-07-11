В Бурятии отозвали продукцию «Ангарской птицефабрики» с сальмонеллёзом

В продукции обнаружен возбудитель инфекции
По результатам Роспотребнадзора в пяти образцах продукции АО «Ангарская птицефабрика» обнаружена патогенная микрофлора – возбудитель сальмонеллеза. В Бурятии оборот продукции временно приостановлен.
Перечень продуктов:
1) полуфабрикаты натуральные «Крылышко цыплят-бройлеров» замороженные с датой изготовления 21.06.2018;
2) субпродукты цыплят-бройлеров, желудки мышечные замороженные с датой выработки 12.06.2018;
3) тушка цыпленка-бройлера потрошенная замороженная, 1 сорт, с датой выработки 15.06.2018;
4) субпродукты цыплят-бройлеров, желудки мышечные замороженные с датой изготовления 13.05.2018;
5) субпродукты цыплят-бройлеров.
Производителю выдали предписание об отзыве указанной продукции из оборота. Судом Ангарска работа птицефабрики приостановлена на 40 суток, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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