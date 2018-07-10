Бурятское УФАС пополнило «чёрный список» ещё одной фирмой

Компания отказалась заключать контракт на ремонт дома культуры



Бурятское УФАС приняло решение о включении ООО «Основа» в реестр недобросовестных поставщиков. Обращение подала администрация муниципального образования «Бомское» Мухоршибирского района. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Ранее компания была признана победителем аукциона на проведение капитального ремонта сельского дома культуры в улусе Бом. Однако в установленные сроки фирма не подписала контракт и не представила обеспечение исполнения контракта.



Включение ООО «Основа» в реестр недобросовестных поставщиков затруднит компании участие в государственных закупках в течение двух лет.



