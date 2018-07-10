В Бурятии будет создана Ассоциация РООР «Союз коммунальных предприятий республики»
Об этом на видеоселекторном совещании с главами районов республики в минстрое Бурятии рассказала Раиса Санжицыренова, заместитель директора ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго».
Ассоциация придёт на смену некоммерческому партнерству «Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». Организация была создана её в 2010 году и объединяла все предприятия коммунального комплекса региона. Ее основной целью было представление их интересов при подписании отраслевого соглашения - основного документа, который позволял организациям утверждать тарифы на оплату жилищных услуг.
- Однако сегодня форма некоммерческого партнёрства при подписании отраслевого соглашения не принимается. В связи с этом мы вынуждены некоммерческое партнерство ликвидировать и создать новую организацию, форма которой соответствует федеральным требования для подписания отраслевого соглашения, - объяснила Раиса Санжицыренова.
Кроме того, деятельность новой организации будет намного шире. В частности, эксперты в сфере ЖКХ будут проводить обучающие семинары для сотрудников коммунальных предприятий и оказывать содействие по разработке муниципальных программ по модернизации ЖКХ и др.
- Мы готовы повышать квалификацию наших специалистов. Поэтому будем организовывать курсы, которые позволят вам более грамотно выполнять работы, которые поручает наше министерство. Есть проблемы с энергосбережением. Сейчас эта тема немного в тени, но ее надо развивать, и мы готовы оказать методическое и консультационное содействие, - рассказала заместитель директора Агентства.
В организацию смогут войти коммунальные предприятия всех видов, в том числе управляющие организации и ТСЖ. Те, кто станет членом Ассоциации до 1 сентября освобождаются от взносов на определенный период, сообщает пресс-служба агентства «Жилстройкомэнерго».
В Бурятии появится «Союз коммунальных предприятий»
Бизнес, Фото:
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