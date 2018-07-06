Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ

Они проводили акции, не имея разрешения FIFA на символику



В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу предприниматели решили запустить различные акции, приуроченные к этому событию. Символика чемпионата является объектом интеллектуальной собственности FIFA, её использование возможно только с разрешения правообладателя. Речь идёт о логотипе FIFA, наименования мероприятий «Кубок мира», «чемпионат мира», футбольных талисманах и эмблемах.



Незаконное использование символики при введении в оборот товаров, при выполнении работ и проведении маркетинговых акций признаётся недобросовестной конкуренцией.



О случаях нарушения законодательства в Бурятии рассказали сегодня на брифинге в Бурятском УФАС России.



Так, в отношении индивидуального предпринимателя одной из торговых сетей Бурятии возбудили дело о недобросовестной конкуренции. С соответствующим заявлением в октябре 2017 года FIFA обратилось в Бурятское УФАС.



Компания использовала изображение кубка, наименование чемпионата, изображение волка Забиваки.



Решением от 21 февраля действия предпринимателя признали недобросовестной конкуренцией, ему выдали предписание о прекращении проведения рекламной акции и удалении информации о ней с сайта компании. Однако решение и предписание УФАС были обжалованы в судебном порядке. Арбитражный суд Бурятии поддержал позицию УФАС, сейчас в производстве находится заявление в апелляционную инстанцию.



По итогам рассмотрения в УФАС административных дел розничная сеть и предприниматель оштрафованы на 100 тысяч рублей и 12 тысяч рублей.



- Акция предпринимателем до сих пор реализуется, хотя Бурятское УФАС требовало прекратить её проведение. Сейчас правонарушители подали апелляционную жалобу, но пока ещё не назначена дата и время рассмотрения. После вступления в силу решения арбитражного суда правонарушители будут привлечены ещё и к административной ответственности за невыполнение обязательного предписания, - рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Елена Баргаева.



Также в феврале в адрес УФАС поступило обращение от жительницы, которая просила провести проверку одного из торговых домов Бурятии по законности розыгрыша путёвки на чемпионат мира по футболу.



Управление возбудило дело в отношении ИП – рекламодателя и решением от 27 апреля признала ненадлежащей рекламу «БОШ – Чемпионат мира по футболу», проводимую в сети магазинов, направленную на привлечение спроса к марке «Bosh».



Предприниматель предоставил доказательства прекращения рекламной акции, поэтому УФАС не выдавало предписаний о прекращении нарушения.



- Наши дела - это не точка в споре между FIFA и нарушителями, поскольку у правообладателя есть возможность в судебном порядке взыскивать те убытки, которые он посчитает нужными. У правонарушителей ещё всё впереди, - добавила Елена Баргаева.

