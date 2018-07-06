Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июля

05 Июля

Популярное

Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ

Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Они проводили акции, не имея разрешения FIFA на символику

В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу предприниматели решили запустить различные акции, приуроченные к этому событию. Символика чемпионата является объектом интеллектуальной собственности FIFA, её использование возможно только с разрешения правообладателя. Речь идёт о логотипе FIFA, наименования мероприятий «Кубок мира», «чемпионат мира», футбольных талисманах и эмблемах.

Незаконное использование символики при введении в оборот товаров, при выполнении работ и проведении маркетинговых акций признаётся недобросовестной конкуренцией.

О случаях нарушения законодательства в Бурятии рассказали сегодня на брифинге в Бурятском УФАС России.

Так, в отношении индивидуального предпринимателя одной из торговых сетей Бурятии возбудили дело о недобросовестной конкуренции. С соответствующим заявлением в октябре 2017 года FIFA обратилось в Бурятское УФАС.

Компания использовала изображение кубка, наименование чемпионата, изображение волка Забиваки.

Решением от 21 февраля действия предпринимателя признали недобросовестной конкуренцией, ему выдали предписание о прекращении проведения рекламной акции и удалении информации о ней с сайта компании. Однако решение и предписание УФАС были обжалованы в судебном порядке. Арбитражный суд Бурятии поддержал позицию УФАС, сейчас в производстве находится заявление в апелляционную инстанцию.

По итогам рассмотрения в УФАС административных дел розничная сеть и предприниматель оштрафованы на 100 тысяч рублей и 12 тысяч рублей.

- Акция предпринимателем до сих пор реализуется, хотя Бурятское УФАС требовало прекратить её проведение. Сейчас правонарушители подали апелляционную жалобу, но пока ещё не назначена дата и время рассмотрения. После вступления в силу решения арбитражного суда правонарушители будут привлечены ещё и к административной ответственности за невыполнение обязательного предписания, - рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Елена Баргаева.

Также в феврале в адрес УФАС поступило обращение от жительницы, которая просила провести проверку одного из торговых домов Бурятии по законности розыгрыша путёвки на чемпионат мира по футболу.

Управление возбудило дело в отношении ИП – рекламодателя и решением от 27 апреля признала ненадлежащей рекламу «БОШ – Чемпионат мира по футболу», проводимую в сети магазинов, направленную на привлечение спроса к марке «Bosh».

Предприниматель предоставил доказательства прекращения рекламной акции, поэтому УФАС не выдавало предписаний о прекращении нарушения.

- Наши дела - это не точка в споре между FIFA и нарушителями, поскольку у правообладателя есть возможность в судебном порядке взыскивать те убытки, которые он посчитает нужными. У правонарушителей ещё всё впереди, - добавила Елена Баргаева.
штраф УФАС чемпионат мира
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ
Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ
Бизнес, 06.07.2018
Они проводили акции, не имея разрешения FIFA на символику
В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
Бизнес, 06.07.2018
Здесь, к примеру, плохо мыли посуду
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
Бизнес, 06.07.2018
В сети магазинов «Титан» стартовала акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!»
Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Бизнес, 06.07.2018
28 июня единогласным решением Совета директоров был утверждён генеральный директор АО «Улан-Удэ Энерго». Им стал улан-удэнец Максим Бувалин, проработавший в компании почти 15 лет. Он рассказал о работе на любимом предприятии
В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
Бизнес, 06.07.2018
Читинские приставы запретили приём детей на второй и последующий сезоны в 2018 году в детский оздоровительный лагерь «Росинка» на популярном озере Арахлей
В Бурятии открыли лагерь «Берёзка»
В Бурятии открыли лагерь «Берёзка»
Бизнес, 06.07.2018
Двери лагеря «Берёзка» вновь открыты для детей
На Байкале выявили угрожающие безопасности судоходства нарушения
Бизнес, 05.07.2018
У водителей не было прав на управление судном и техосмотра
На торги по капремонту школы в Бурятии поступило 5 жалоб
Бизнес, 05.07.2018
УФАС проверило закупку в Загустайской школе, на которую поступило пять жалоб
Жители Бурятии пожаловались на арбитражного управляющего
Бизнес, 05.07.2018
Граждане заявляют, что действия арбитражного управляющего привели к нарушению закона при продаже имущества строительной компании
Из Забайкалья в Китай вернули 7,5 тонн персиков
Бизнес, 05.07.2018
На складе временного хранения ООО «ТЛТ-Забайкальск» выявили крупную партию заражённых персиков
Детсад в Бурятии нарушил сроки при проведении аукциона
Бизнес, 05.07.2018
Антимонопольная служба предписала устранить нарушения
На улан-удэнских АЗС выявили некачественное топливо
На улан-удэнских АЗС выявили некачественное топливо
Бизнес, 05.07.2018
На одной из заправок качество бензина АИ-92 было близко к АИ-80 для советского автопрома
В Улан-Удэ орудовала лже-микрофинансовая организация
В Улан-Удэ орудовала лже-микрофинансовая организация
Бизнес, 05.07.2018
За незаконное наименование компанию оштрафовали
В Бурятии прикрыли грязное кафе
Бизнес, 05.07.2018
Деятельность общепита приостановили на 40 суток

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^