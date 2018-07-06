Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора

Мои родители работали на Приборостроительном объединении, мама - метрологом, папа-слесарем по измерениям. Мама умерла после тяжёлой болезни, когда я закончил 9-й класс. Отец на тот момент уже был на пенсии по инвалидности, но, чтобы я достойно закончил школу, он опять вышел на работу. Ему нельзя было этого делать, по медицинским показаниям! Сразу же после того, как я официально трудоустроился, в 18 лет, я попросил папу уволиться, взяв обеспечение семьи на себя. Он позже тоже ушёл. И для меня это был очень сложный жизненный период.Я начал свою карьеру электромонтёром по кабельным линиям, в «Городских электрических сетях», сейчас - «Улан-Удэ Энерго». Пришлось многим пожертвовать, в первую очередь, своим любимым футболом. Я играл в сборной Бурятии, участвовал в российских и республиканских чемпионатах. Надеялся достичь определённых результатов. Но совмещать тренировки и работу было физически невозможно, к тому же параллельно я учился в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете, на электротехническом факультете. Со многими ребятами из команды мы до сих пор дружим, общаемся, в том числе и с Владимиром Гранатом, игроком сборной России по футболу. В этом году уже в пятый раз подряд будем проводить футбольный турнир для детей «Кубок друзей». А вот времени, чтобы тренироваться, сейчас, к большому сожалению, не хватает.Три года я провёл в кабельной службе, что называется, «на лопате»: копал землю и восстанавливал кабельные линии. Потом поступило предложение стать мастером в электромеханических мастерских. У меня было рвение, но не хватало опыта управления, поэтому, можно сказать, что дали эту работу мне авансом. И я справился. Затем перешёл в Советский РЭС мастером. Если в электромеханических мастерских мы строили новые сети и подстанции, то в РЭС работа заключалась в эксплуатационном обслуживании, обеспечении качества и надежности подстанций. Через некоторое время получил предложение возглавить Район электрических сетей. У меня даже в мыслях не было, что могу стать руководителем. Но согласился, потому что знал всех коллег и был уверен в них. Началась более масштабная работа. Отвечать за надежное электроснабжение всего центрального района Улан-Удэ — это огромная ответственность.В 2014-м году, когда я находился в отпуске, мне неожиданно позвонил генеральный директор «Улан-Удэ Энерго» с предложением попробовать себя в качестве главного инженера предприятия. На следующий день я уже должен был выйти на работу. От таких предложений, конечно, не отказываются. Главным инженером - первым заместителем генерального директора - я проработал три года. Меня поддержали опытные коллеги, оказывали помощь и поддержку. Вообще, коллектив «Улан-Удэ Энерго» для меня — это часть семьи. Здесь же трудится моя супруга Наталья. Хочу сказать ей «спасибо» за то, что прошла со мной все этапы. Работа у нас такая, что в любое время суток я мог уехать на устранение аварийных ситуаций. Уходил - сын ещё спал, вечером возвращался - он уже спал. Были дни, когда я не видел их, жена всё делала сама. Сейчас тоже большую часть времени я провожу на работе, бывает даже, что дома не успеваем видеться. Но теперь есть возможность встречаться еще и на работе. Сын Егор в этом году пойдёт в первый класс. Занимался дзюдо, сейчас занимается плаванием. Многие мои партнёры по команде отдали детей в футбол, но я не сторонник того, чтобы прививать ребёнку то, что ему не по душе. Никак на него не давлю, он должен сам становиться как личность, а я ему окажу поддержку.Мое первое высшее образование - инженер. Но в руководящей должности необходимы знания ещё и в экономике. Поэтому я получил вторую «вышку». Люблю учиться, люблю читать, мне нравится ставить новые задачи, и я получаю удовлетворение, когда достигаю поставленных целей. Не только в работе. Это качество, наверное, можно назвать целеустремленностью.Ещё одно качество, мне присущее, это открытость. Считаю, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если кто-то делает что-то неправильно, не буду кивать головой. Всегда отстаиваю свою точку зрения, и не раз доказывал, что моя позиция была правильной. Сейчас, имея за плечами достаточно опыта, делаю все, чтобы внедрять этот опыт на предприятии. Улучшать качество трудового процесса и главное, надежность и качество в электроэнергетике города.Я с самого начала трудовой деятельности работал на этом предприятии. Мне не безразлична его судьба. Ещё раз повторюсь, что привык ставить перед собой новые задачи. Иду к ним размеренно, так как я реалист. Сложные вершины лучше брать поэтапно, но достичь, чем взвалить на себя все разово и потерпеть фиаско. Я сам горожанин, и мне хочется, чтобы улан-удэнцы не чувствовали неудобств в связи с перебоями электроэнергии, знали, что находятся под надежным крылом нашей компании. Сейчас есть много моментов, которые вызывают недовольство населения. Например, плановые отключения в связи с ремонтами. Но если, к примеру, теплоэнергетики проводят работы летом, и население не ощущает отсутствия отопления, то электроэнергетики не могут провести плановые работы, не отключив электроэнергию. Я понимаю, что это вызывает недовольство, но делается это во благо будущего нашей энергетики. Объёмы работ проводятся большие, мы со всем справляемся. Есть ряд ключевых показателей, которые объективно показывают хорошие результаты, в том числе, снижение аварийности в электросетях.Работа такого большого предприятия как «Улан-Удэ Энерго» — это сложный процесс. Много структурных подразделений, 400 человек работают как одно целое. Сейчас одна из приоритетных задач – внедрение новых технологий, замена устаревшего оборудования, актуализация бизнес-процессов, позволяющих улучшить работу персонала для населения. Я готов и дальше отдавать все силы, весь свой опыт и желание, чтобы оправдать большое доверие, которое было мне оказано.