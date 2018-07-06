06 Июля

05 Июля

Популярное

Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора

Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Бизнес, 
28 июня единогласным решением Совета директоров был утверждён генеральный директор АО «Улан-Удэ Энерго». Им стал улан-удэнец Максим Бувалин, проработавший в компании почти 15 лет. Он рассказал о работе на любимом предприятии

Любимые родители

Мои родители работали на Приборостроительном объединении, мама - метрологом, папа-слесарем по измерениям. Мама умерла после тяжёлой болезни, когда я закончил 9-й класс. Отец на тот момент уже был на пенсии по инвалидности, но, чтобы я достойно закончил школу, он опять вышел на работу. Ему нельзя было этого делать, по медицинским показаниям! Сразу же после того, как я официально трудоустроился, в 18 лет, я попросил папу уволиться, взяв обеспечение семьи на себя. Он позже тоже ушёл. И для меня это был очень сложный жизненный период.

Хотел быть спортсменом

Я начал свою карьеру электромонтёром по кабельным линиям, в «Городских электрических сетях», сейчас - «Улан-Удэ Энерго». Пришлось многим пожертвовать, в первую очередь, своим любимым футболом. Я играл в сборной Бурятии, участвовал в российских и республиканских чемпионатах. Надеялся достичь определённых результатов. Но совмещать тренировки и работу было физически невозможно, к тому же параллельно я учился в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете, на электротехническом факультете. Со многими ребятами из команды мы до сих пор дружим, общаемся, в том числе и с Владимиром Гранатом, игроком сборной России по футболу. В этом году уже в пятый раз подряд будем проводить футбольный турнир для детей «Кубок друзей». А вот времени, чтобы тренироваться, сейчас, к большому сожалению, не хватает.

С головой ушёл в работу

Три года я провёл в кабельной службе, что называется, «на лопате»: копал землю и восстанавливал кабельные линии. Потом поступило предложение стать мастером в электромеханических мастерских. У меня было рвение, но не хватало опыта управления, поэтому, можно сказать, что дали эту работу мне авансом. И я справился. Затем перешёл в Советский РЭС мастером. Если в электромеханических мастерских мы строили новые сети и подстанции, то в РЭС работа заключалась в эксплуатационном обслуживании, обеспечении качества и надежности подстанций. Через некоторое время получил предложение возглавить Район электрических сетей. У меня даже в мыслях не было, что могу стать руководителем. Но согласился, потому что знал всех коллег и был уверен в них. Началась более масштабная работа. Отвечать за надежное электроснабжение всего центрального района Улан-Удэ — это огромная ответственность.

Семья и коллеги. Коллеги как семья

В 2014-м году, когда я находился в отпуске, мне неожиданно позвонил генеральный директор «Улан-Удэ Энерго» с предложением попробовать себя в качестве главного инженера предприятия. На следующий день я уже должен был выйти на работу. От таких предложений, конечно, не отказываются. Главным инженером - первым заместителем генерального директора - я проработал три года. Меня поддержали опытные коллеги, оказывали помощь и поддержку. Вообще, коллектив «Улан-Удэ Энерго» для меня — это часть семьи. Здесь же трудится моя супруга Наталья. Хочу сказать ей «спасибо» за то, что прошла со мной все этапы. Работа у нас такая, что в любое время суток я мог уехать на устранение аварийных ситуаций. Уходил - сын ещё спал, вечером возвращался - он уже спал. Были дни, когда я не видел их, жена всё делала сама. Сейчас тоже большую часть времени я провожу на работе, бывает даже, что дома не успеваем видеться. Но теперь есть возможность встречаться еще и на работе. Сын Егор в этом году пойдёт в первый класс. Занимался дзюдо, сейчас занимается плаванием. Многие мои партнёры по команде отдали детей в футбол, но я не сторонник того, чтобы прививать ребёнку то, что ему не по душе. Никак на него не давлю, он должен сам становиться как личность, а я ему окажу поддержку.

Новые цели

Мое первое высшее образование - инженер. Но в руководящей должности необходимы знания ещё и в экономике. Поэтому я получил вторую «вышку». Люблю учиться, люблю читать, мне нравится ставить новые задачи, и я получаю удовлетворение, когда достигаю поставленных целей. Не только в работе. Это качество, наверное, можно назвать целеустремленностью.

Ещё одно качество, мне присущее, это открытость. Считаю, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если кто-то делает что-то неправильно, не буду кивать головой. Всегда отстаиваю свою точку зрения, и не раз доказывал, что моя позиция была правильной. Сейчас, имея за плечами достаточно опыта, делаю все, чтобы внедрять этот опыт на предприятии. Улучшать качество трудового процесса и главное, надежность и качество в электроэнергетике города.

Генеральный директор

Я с самого начала трудовой деятельности работал на этом предприятии. Мне не безразлична его судьба. Ещё раз повторюсь, что привык ставить перед собой новые задачи. Иду к ним размеренно, так как я реалист. Сложные вершины лучше брать поэтапно, но достичь, чем взвалить на себя все разово и потерпеть фиаско. Я сам горожанин, и мне хочется, чтобы улан-удэнцы не чувствовали неудобств в связи с перебоями электроэнергии, знали, что находятся под надежным крылом нашей компании. Сейчас есть много моментов, которые вызывают недовольство населения. Например, плановые отключения в связи с ремонтами. Но если, к примеру, теплоэнергетики проводят работы летом, и население не ощущает отсутствия отопления, то электроэнергетики не могут провести плановые работы, не отключив электроэнергию. Я понимаю, что это вызывает недовольство, но делается это во благо будущего нашей энергетики. Объёмы работ проводятся большие, мы со всем справляемся. Есть ряд ключевых показателей, которые объективно показывают хорошие результаты, в том числе, снижение аварийности в электросетях.

Работа такого большого предприятия как «Улан-Удэ Энерго» — это сложный процесс. Много структурных подразделений, 400 человек работают как одно целое. Сейчас одна из приоритетных задач – внедрение новых технологий, замена устаревшего оборудования, актуализация бизнес-процессов, позволяющих улучшить работу персонала для населения. Я готов и дальше отдавать все силы, весь свой опыт и желание, чтобы оправдать большое доверие, которое было мне оказано.


Улан-Удэ энерго
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
Бизнес, 06.07.2018
Здесь, к примеру, плохо мыли посуду
Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Бизнес, 06.07.2018
28 июня единогласным решением Совета директоров был утверждён генеральный директор АО «Улан-Удэ Энерго». Им стал улан-удэнец Максим Бувалин, проработавший в компании почти 15 лет. Он рассказал о работе на любимом предприятии
В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
Бизнес, 06.07.2018
Читинские приставы запретили приём детей на второй и последующий сезоны в 2018 году в детский оздоровительный лагерь «Росинка» на популярном озере Арахлей
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
Бизнес, 06.07.2018
В сети магазинов «Титан» стартовала акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!»
На Байкале выявили угрожающие безопасности судоходства нарушения
Бизнес, 05.07.2018
У водителей не было прав на управление судном и техосмотра
На торги по капремонту школы в Бурятии поступило 5 жалоб
Бизнес, 05.07.2018
УФАС проверило закупку в Загустайской школе, на которую поступило пять жалоб
Жители Бурятии пожаловались на арбитражного управляющего
Бизнес, 05.07.2018
Граждане заявляют, что действия арбитражного управляющего привели к нарушению закона при продаже имущества строительной компании
Из Забайкалья в Китай вернули 7,5 тонн персиков
Бизнес, 05.07.2018
На складе временного хранения ООО «ТЛТ-Забайкальск» выявили крупную партию заражённых персиков
Детсад в Бурятии нарушил сроки при проведении аукциона
Бизнес, 05.07.2018
Антимонопольная служба предписала устранить нарушения
На улан-удэнских АЗС выявили некачественное топливо
На улан-удэнских АЗС выявили некачественное топливо
Бизнес, 05.07.2018
На одной из заправок качество бензина АИ-92 было близко к АИ-80 для советского автопрома
В Улан-Удэ орудовала лже-микрофинансовая организация
В Улан-Удэ орудовала лже-микрофинансовая организация
Бизнес, 05.07.2018
За незаконное наименование компанию оштрафовали
В Бурятии прикрыли грязное кафе
Бизнес, 05.07.2018
Деятельность общепита приостановили на 40 суток
Экскурсии на катере из Турки на Ольхон
Экскурсии на катере из Турки на Ольхон
Бизнес, 05.07.2018
У жителей Бурятии появилась возможность посетить остров Ольхон, отправившись на катере из села Турка Прибайкальского района
В Улан-Удэ продают запрещённые продукты из Китая
Бизнес, 04.07.2018
Жителей республики информирует Роспотребнадзор

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^