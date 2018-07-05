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На Байкале выявили угрожающие безопасности судоходства нарушения

Бизнес, 
У водителей не было прав на управление судном и техосмотра

В районе посёлка Листвянка на озере Байкал за несколько часов выявили 14 административных правонарушений, угрожающих безопасности судоходства. Об этом сообщил временно замещающий должность начальника отдела внутреннего водного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Денис Обухов.

По его словам, очередной рейд, проводимый в целях обеспечения безопасности судоходства совместно с представителями силовых и надзирающих ведомств, завершился совещанием, где рассмотрели вопросы соблюдения требований законодательства в области безопасности судоходства в Байкало-Ангарском бассейне внутренних водных путей.

В рамках выездного совещания провели осмотр причальных сооружений и патрульные рейды по соблюдению законодательства при эксплуатации судов, профилактическую и разъяснительную работу с судовладельцами и судоводителями.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий на судах внутреннего водного транспорта выявлены нарушения. Среди них отсутствие прав на управление судном, технического осмотра судна, регистрации судна, нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации.

В реестре лицензий по Байкало-Ангарскому бассейну правом на перевозки внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров обладают 52 судовладельца, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.




Байкал
 
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