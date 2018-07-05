На торги по капремонту школы в Бурятии поступило 5 жалоб

УФАС проверило закупку в Загустайской школе, на которую поступило пять жалоб
Бурятское УФАС рассмотрело жалобы индивидуального предпринимателя, ООО «Ремточстрой Инжиниринг», ООО «СтройЦентр», ООО «Автобан-99», ООО «СтройЛес» на действия заказчика при проведении аукциона на капитальный ремонт Загустайской школы Селенгинского района. Начальная цена контракта по обжалуемой закупке составляет 14,7 млн рублей.
Суть претензий заявителей сводилась к избыточным требованиям заказчика по указанию в заявке характеристик предполагаемых к использованию материалов (химический состав, компоненты и т.д.).
- Однако показатели установлены заказчиком в соответствии с ГОСТами и в виде диапазона значений, в связи с чем участник не обязан иметь материалы в наличии при подготовке заявки на участие в торгах. Таким образом, требования заказчика правомерны, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
При этом в ходе рассмотрения жалоб подтвердились доводы о нарушении заказчиком ряда положений закона о контрактной системе. К примеру, в документации об аукционе неверно был указан срок предоставления разъяснений положений документации.
Материалы рассмотренных жалоб переданы для возбуждения административного производства, сообщили в Бурятском УФАС.
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