Из Забайкалья в Китай вернули 7,5 тонн персиков

На складе временного хранения ООО «ТЛТ-Забайкальск» в Забайкальском крае выявили крупную партию заражённых персиков



7,5 тонн персиков были заражены восточной плодожоркой. Фрукты ввозилась автомобильным транспортом из Китая.



Ввоз всей партии был запрещён.



Заражённые персики возвращены в КНР, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.





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