На складе временного хранения ООО «ТЛТ-Забайкальск» в Забайкальском крае выявили крупную партию заражённых персиков
7,5 тонн персиков были заражены восточной плодожоркой. Фрукты ввозилась автомобильным транспортом из Китая.
Ввоз всей партии был запрещён.
Заражённые персики возвращены в КНР, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
Из Забайкалья в Китай вернули 7,5 тонн персиков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На складе временного хранения ООО «ТЛТ-Забайкальск» выявили крупную партию заражённых персиков
Антимонопольная служба предписала устранить нарушения
2 июля в сети магазинов «Титан» стартовала акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!»
На одной из заправок качество бензина АИ-92 было близко к АИ-80 для советского автопрома
За незаконное наименование компанию оштрафовали
Деятельность общепита приостановили на 40 суток
У жителей Бурятии появилась возможность посетить остров Ольхон, отправившись на катере из села Турка Прибайкальского района
Жителей республики информирует Роспотребнадзор
Прокуратура через суд обязала предприятие возместить ущерб
Предприниматель нарушил закон в сфере карантина растений
РЖД не откажется от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании
Комиссия одобрила 7 проектов
Среди нарушений – зарплаты ниже МРОТ, охранники без медосмотров и многое другое
На продукте не было маркировки и документов
Контрафактные футболки задержали на границе с Китаем