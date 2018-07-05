Антимонопольная служба предписала устранить нарушения
Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу участника закупки ООО «Стройкомфорт».
Детский сад «Росинка» при проведении аукциона на капитальный ремонт не рассмотрел первые части заявок в установленный срок – 15 июня. Это является нарушением требований законодательства о контрактной системе.
- В ходе рассмотрения жалобы доводы заявителя подтвердились. Заказчику выдано предписание устранить допущенные нарушения путём проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок, - сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Детсад в Бурятии нарушил сроки при проведении аукциона
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Антимонопольная служба предписала устранить нарушения
На одной из заправок качество бензина АИ-92 было близко к АИ-80 для советского автопрома
2 июля в сети магазинов «Титан» стартовала акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!»
За незаконное наименование компанию оштрафовали
Деятельность общепита приостановили на 40 суток
У жителей Бурятии появилась возможность посетить остров Ольхон, отправившись на катере из села Турка Прибайкальского района
Жителей республики информирует Роспотребнадзор
Прокуратура через суд обязала предприятие возместить ущерб
Предприниматель нарушил закон в сфере карантина растений
Руководство компании обвиняет сотрудников в хищении газа на сумму около 1,5 миллионов рублей, сообщает АТВ
РЖД не откажется от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании
Комиссия одобрила 7 проектов
Среди нарушений – зарплаты ниже МРОТ, охранники без медосмотров и многое другое
На продукте не было маркировки и документов
Контрафактные футболки задержали на границе с Китаем