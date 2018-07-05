05 Июля

Ежегодные ремонтные работы начались на крупнейшем спортивном сооружении Бурятии

04 Июля

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Детсад в Бурятии нарушил сроки при проведении аукциона

Бизнес, 
Антимонопольная служба предписала устранить нарушения

Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу участника закупки ООО «Стройкомфорт».

Детский сад «Росинка» при проведении аукциона на капитальный ремонт не рассмотрел первые части заявок в установленный срок – 15 июня. Это является нарушением требований законодательства о контрактной системе.

- В ходе рассмотрения жалобы доводы заявителя подтвердились. Заказчику выдано предписание устранить допущенные нарушения путём проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок, - сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
УФАС
 
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