СМИ: «Бурятгаз» «повесил» на своих работников недостачу в 1,5 млн

















- Да это вообще. Это сумма такая значительная. Они 4 апреля увидев, что у нас идёт недостача, почему бы нас не собрать и нам не сказать? Работая 24 часа, вырабатывая на них деньги, вы извините. Несправедливо, я вообще считаю, несправедливо, - говорит сотрудник газозаправочной станции, проработавшая здесь 18 лет, Ирина Новикова.



Недостача, по мнению руководства, накопилась за год. Если сделать нехитрый расчёт, то чтобы слить 60 тонн топлива, в месяц нужно сливать по 5 – не такие уж маленькие объемы, чтобы остаться незаметными. При этом на станции периодически проводили инвентаризацию, и всё было в порядке.



- Это получается мы где-то мы по сотне, по тонне в сутки должны воровать, но куда? Это газ, это не вода! – заявляют работники.



«Удивительное совпадение, недавно всех работников заправки попросили подписать документы о материальной ответственности. Да ещё и задним числом – за 2017 год», - уточняет АТВ.



Сначала ставить подписи на сомнительных бумагах люди не решались.



- Он пришёл и говорит: «Ребята, вы подпишите договора, ну просто у нас потерялись договоры, ушёл у нас юрист, потерялись документы, ну надо возместить». Ну человек он нормальный, хороший, отзывчивый ну мы и подписали, - рассказывает Вячеслав Коровкин, сотрудник газозаправочной станции.



А уже через неделю в бухгалтерии образовалась недостача. Возмущённые работники провели своё расследование.



- Вот «Бурятгазу» отпущено 15259, наша же бухгалтерия отписывает нам совсем другую сумму, которую мы ставим на приход. Вот это сначала вторая цифра была, потом итоговая цифра, которую мы ставим на приход - 17140, почти 2 тонны разницу бьют, и постоянно нам приходят газовозы, нам бухгалтерия отписывает вес уже совсем иной, нежели который они принимают. Я задавала вопрос, кто это контролирует? Почему неопломбированные газовозы приходят, во-первых, такого контроля нет, т.е. а сейчас на нас хотят повешать эту сумму, - рассказывает Лариса Гомбоева, сотрудник газозаправочной станции.



Во время съёмок АТВ подъехала начальница заправки, однако она не стала комментировать ситуацию, лишь сфотографировав журналистское удостоверение.



Чуть позже в офисе ни начальницы, ни директора ООО «Бурятгаз» Алексея Ивановского на месте не оказалось.



По всей видимости, конфликт придётся решать в прокуратуре. Сотрудники заправки намерены обратиться туда за помощью, уточняет АТВ.





По словам работников «Бурятгаза», руководство компании обвинило их в хищении 60 тонн газа на сумму около 1,5 млн рублей, говорится в сюжете телекомпании АТВ.