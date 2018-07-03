2 июля в сети магазинов «Титан» стартовала акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!»
Жители Бурятии смогут выиграть призы, совершая покупки в магазинах «Титан». Главный приз – автомобиль «Газель Соболь». Также будут разыграны мопеды, велосипеды и туристическое снаряжение.
Купон участника можно получить при покупке от 500 рублей и одного товара партнёра.
Акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!» продлится до 25 августа. Розыгрыш призов состоится 3 сентября в ресторане «Ковбой», (ул. Ботаническая,7 «а»).
Победители получат свои призы 8 сентября в торжественной обстановке на площади Советов в рамках празднования Дня города Улан-Удэ. Призы победителям вручит лично глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Такого в республике ещё не было! Не упустите свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы, в одну секунду стать знаменитыми, попасть на страницы газет и журналов и пожать руку главе Бурятии. И всё это подарит вам сеть удобных магазинов «Титан», - сообщают организаторы.
Более подробную информацию об акции можно узнать в местах продаж.
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
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