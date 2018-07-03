Торги проводятся в Прибайкальском районе
В адрес Бурятского УФАС обратился гражданин с жалобами на действия комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Прибайкальского района.
В жалобах гражданин указывает на нарушение порядка подачи заявок на участие в двух аукционах по предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
По мнению заявителя, установив в качестве способа подачи заявок личное обращение в многофункциональный центр в селе Турунтаево, организатор торгов ограничил возможности участия в торгах, поскольку заявки, направленные почтой, не будут учтены.
Рассмотрение жалоб назначено на 9 июля, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В Бурятии пожаловались на торги по аренде участков для ИЖС
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