В Бурятии пожаловались на торги по аренде участков для ИЖС

Торги проводятся в Прибайкальском районе



В адрес Бурятского УФАС обратился гражданин с жалобами на действия комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Прибайкальского района.



В жалобах гражданин указывает на нарушение порядка подачи заявок на участие в двух аукционах по предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.



По мнению заявителя, установив в качестве способа подачи заявок личное обращение в многофункциональный центр в селе Турунтаево, организатор торгов ограничил возможности участия в торгах, поскольку заявки, направленные почтой, не будут учтены.



Рассмотрение жалоб назначено на 9 июля, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

