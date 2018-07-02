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Иркутянин отсудил полмиллиона за дефектный кухонный гарнитур

Бизнес, 
Вся мебель была собрана на саморезы, а в шкафу были лишние дырки

В феврале 2017 года иркутянин заключил с индивидуальным предпринимателем Т. договор купли-продажи кухонного гарнитура стоимостью 202 тысячи рублей. Покупатель полностью оплатил стоимость товара.

Однако кухонный гарнитур иркутянину привезли не в срок и не в полном объёме.

При установке и сборке гарнитура были обнаружены следующие недостатки: вся мебель собрана на саморезы, а не на конфирматы, что приведёт к быстрому износу; сделаны 6 лишних отверстий в боковой части большого шкафа, имеются царапины на фасада; неправильно указан способ открывания двери верхнего шкафа справа от микроволновой печи (при открывании дверь упирается ручкой в боковину большого шкафа и царапает его); лоток для кухонных приборов не соответствует размерам ящика; ведро для мусора круглое, пластик, не соответствует размерам шкафа. Кроме того, мебель привезли не в полном комплекте: отсутствовала мойка.

В мае покупатель обратился с письменной претензией с указанием всех недостатков и потребовал их безвозмездного устранения. Ответа претензию он не получил, после чего был вынужден обратиться в суд.

Решением суда с индивидуального предпринимателя взыскано: уплаченная за товар денежная сумма в размере 202 580 рублей, стоимость услуг по доставке и сборке мебели 15 639 рублей, неустойку за нарушение сроков передачи товара 16 206 рублей, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя 139 780 рублей, компенсацию морального вреда 2000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 188 102 рубля и госпошлина в муниципальный бюджет Иркутска 7 242 рубля копеек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.


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