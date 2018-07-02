У продавца не было документов на продукцию
При проведении внеплановой проверки в ООО «Шафран» в Улан-Удэ специалисты отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В организации отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность семи партий реализуемой крупы общим весом 1,9 тонны.
При анализе документов установили, что имеет место фальсификация деклараций, недостоверное декларирование продукции.
Также выявлена не соответствующая требованиям маркировка на потребительской таре крупы риса пропаренного весом 123,9 килограмма.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении коммерческого директора ООО «Шафран». Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ продавали 1,9 тонн крупы неизвестного происхождения
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