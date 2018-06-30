Незаконно получавший бюджетные субсидии директор ООО предстанет перед судом
Генеральный директора общества с ограниченной ответственностью в Окинском районе Бурятии обвиняется в мошенничестве при получении выплат ( ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
Его ООО в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бурятии» получало господдержку в виде субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.
Однако генеральный директор представлял в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики недостоверные сведения об увеличении поголовья скота. Всего он получил субсидии из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 12,6 миллионов рублей.
Полученными денежными средствами руководитель ООО распорядился по своему усмотрению.
26 июня уголовное дело направлено для рассмотрения в Тункинский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Бурятский бизнесмен незаконно получил субсидий на 12 миллионов
Бизнес, Фото:
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