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Бурятский бизнесмен незаконно получил субсидий на 12 миллионов

Бурятский бизнесмен незаконно получил субсидий на 12 миллионов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Незаконно получавший бюджетные субсидии директор ООО предстанет перед судом

Генеральный директора общества с ограниченной ответственностью в Окинском районе Бурятии обвиняется в мошенничестве при получении выплат ( ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Его ООО в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бурятии» получало господдержку в виде субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.

Однако генеральный директор представлял в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики недостоверные сведения об увеличении поголовья скота. Всего он получил субсидии из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 12,6 миллионов рублей.

Полученными денежными средствами руководитель ООО распорядился по своему усмотрению.

26 июня уголовное дело направлено для рассмотрения в Тункинский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

мошенничество
 
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