За май и июнь проверили 104 предприятия
Особую актуальность вопроса микроклимата на рабочих местах приобретает в тёплый период года. Жаркая погода, когда температура воздуха, как на открытой местности, так и в помещениях высокая, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.
В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Бурятии усилен надзор за соблюдением параметров микроклимата на рабочих местах.
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма, сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководители предприятий, организаций и учреждений обязаны привести рабочие места в соответствие с требованиями к микроклимату, предусмотренными санитарными правилами.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия в мае-июне 2018 года проверили 104 предприятий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверялось соблюдение параметров микроклимата в детских и образовательных учреждениях, медицинских организациях, на рабочих местах производственных предприятий.
В Бурятии проверили микроклимат на рабочем месте
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