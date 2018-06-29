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В Бурятии проверили микроклимат на рабочем месте

Бизнес, 
За май и июнь проверили 104 предприятия

Особую актуальность вопроса микроклимата на рабочих местах приобретает в тёплый период года. Жаркая погода, когда температура воздуха, как на открытой местности, так и в помещениях высокая, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Бурятии усилен надзор за соблюдением параметров микроклимата на рабочих местах.

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководители предприятий, организаций и учреждений обязаны привести рабочие места в соответствие с требованиями к микроклимату, предусмотренными санитарными правилами.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия в мае-июне 2018 года проверили 104 предприятий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверялось соблюдение параметров микроклимата в детских и образовательных учреждениях, медицинских организациях, на рабочих местах производственных предприятий.

Роспотребнадзор
 
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