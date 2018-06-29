Женщина трудилась уборщицей
В Читинском районе суд обязал ООО «Патриот» заплатить 30 тысяч уволенной беременной сотруднице, а также восстановить её на работе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
- Женщина на основании трудового договора работала в ООО «Патриот» в должности уборщика производственных и служебных помещений. Она уволилась по собственному желанию. На судебном заседании пояснила, что работодателем на неё оказывалось давление с целью её увольнения по собственному желанию в связи с её беременностью. Фактически были созданы такие условия работы, при которых она была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию. Данный факт также подтверждён показаниями допрошенных в суде свидетелей, - уточнили в прокуратуре.
Согласно закону, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации.
Суд вынес решение о восстановлении женщины на работе, взыскании с фирмы заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
В Забайкалье фирма заплатила 30 тысяч за увольнение беременной
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