В Забайкалье фирма заплатила 30 тысяч за увольнение беременной

Женщина трудилась уборщицей



В Читинском районе суд обязал ООО «Патриот» заплатить 30 тысяч уволенной беременной сотруднице, а также восстановить её на работе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



- Женщина на основании трудового договора работала в ООО «Патриот» в должности уборщика производственных и служебных помещений. Она уволилась по собственному желанию. На судебном заседании пояснила, что работодателем на неё оказывалось давление с целью её увольнения по собственному желанию в связи с её беременностью. Фактически были созданы такие условия работы, при которых она была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию. Данный факт также подтверждён показаниями допрошенных в суде свидетелей, - уточнили в прокуратуре.



Согласно закону, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации.



Суд вынес решение о восстановлении женщины на работе, взыскании с фирмы заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.



Решение вступило в законную силу.



