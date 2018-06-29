На лесоприёмных пунктах в Бурятии нарушали пожарные правила

Предпринимателей оштрафовали на 90 тысяч рублей



Прокуратура Тарбагатайского района проверила соблюдение требований пожарной безопасности на пунктах приёма и отгрузки древесины 3 индивидуальных предпринимателей.



- В нарушение требований постановления «О противопожарном режиме» на объектах к работе допускались лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Ответственное лицо за пожарную безопасность не назначалось, пункты приёма и отгрузки древесины не были обеспечены огнетушителями, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



С учётом того, в Тарбагатайском районе с 16 апреля введён особый противопожарный режим, прокурор привлёк индивидуальных предпринимателей за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима.



Каждый из них оштрафован на 30 тысяч рублей.

