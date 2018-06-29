Предпринимателей оштрафовали на 90 тысяч рублей
Прокуратура Тарбагатайского района проверила соблюдение требований пожарной безопасности на пунктах приёма и отгрузки древесины 3 индивидуальных предпринимателей.
- В нарушение требований постановления «О противопожарном режиме» на объектах к работе допускались лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Ответственное лицо за пожарную безопасность не назначалось, пункты приёма и отгрузки древесины не были обеспечены огнетушителями, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
С учётом того, в Тарбагатайском районе с 16 апреля введён особый противопожарный режим, прокурор привлёк индивидуальных предпринимателей за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима.
Каждый из них оштрафован на 30 тысяч рублей.
На лесоприёмных пунктах в Бурятии нарушали пожарные правила
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушения выявила прокуратура в Курумканском районе
Российских работодателей уже с начала 2020 года будут поэтапно переводить на внедрение электронных трудовых книжек взамен бумажных аналогов
Труба лопнула из-за дефекта в период гарантийного срока на жилой дом
Свыше 89% организаций используют «бесконтактную» форму общения с налоговыми органами
Застройщик, по словам очевидцев, нарушает предусмотренные собственным проектом положения об экологически ограничениях
В этом есть коррупционные нарушения
Максим Бувалин избран генеральным директором единогласно
Жительница Читы взыскала с ООО «Садко Авто» почти 4 миллиона рублей за проданный компанией и сгоревший от технической неисправности автомобиль «Toyota RAV4»
Работодатель не сообщил вовремя о принятии на работу бывшего замглавы района
Бурятское УФАС России признало частично обоснованной жалобу ООО «Строй Лес»
Участникам рассказали о видах поддержки и показали презентацию
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт
Штраф за незаконную перевозку древесины доходит до 700 тысяч рублей
Магазин обязали заменить неисправный телевизор через суд
В дело вмешалась прокуратура