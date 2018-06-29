ЧОП в Бурятии недоплачивал зарплату охранникам

Нарушения выявила прокуратура в Курумканском районе



Прокуратура Курумканского района проверила частные охранные организации и нашла нарушения оплаты труда.



- В текущем году трём работникам общества с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Купол» в нарушение норм трудового законодательства заработная плата выплачена ниже минимального размера оплаты труда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Кроме того, как лица, работающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, работники имели необходимый стаж для выплаты процентной надбавки к заработной плате в размере 50%, работодателем же выплачивалось 30%.



Генеральному директору ООО «АО «Купол» внесли представление об устранении нарушений, которое удовлетворено Перерасчёт и выплата зарплаты произведены в полном объёме.



Ответственного сотрудника компании привлекли к административной ответственности за установление заработной платы в размере менее МРОТ.

