Жильцам новостройки в Улан-Удэ заплатят 400 тысяч за потоп

Труба лопнула из-за дефекта в период гарантийного срока на жилой дом



В новом доме в 105 квартале Улан-Удэ 6 мая 2016 года затопило две квартиры. Это произошло во время испытания тепловых сетей на втором этаже из-за разрыва полипропиленовой трубы отопления.



Хозяин квартиры на первом этаже подал в суд иск о возмещении ущерба на своего соседа сверху. Но суд не нашёл вины собственника жилья. Не была причиной и работа теплогенерирующей компании.



В результате проведённой экспертизы оказалось, что в период гарантийного срока на жилой дом и сантехническое оборудование произошёл разрыв трубы из-за дефекта.



– В отношении должника – компании-застройщика было возбуждено сразу два производства о взыскании материального ущерба. В ходе исполнительных действий в кредитные учреждения были направлены постановления о взыскании денежных средств с расчётных счетов строительной фирмы, - рассказала начальник Октябрьского отдела № 2 по Улан-Удэ Светлана Коркина.



Как только был наложен арест, застройщик поспешил оплатить задолженность в полном объёме. Собственнику квартиры на первом этаже перечислено свыше 300 тысяч рублей. Из которых 237 тысяч рублей - материальный ущерб. Около 60 тысяч рублей – штраф за нарушение прав потребителя и 5 тысяч рублей – компенсация морального вреда.



Владельцу квартиры со второго этажа было перечислено свыше 140 тысяч рублей, из которых ущерб составил почти 100 тысяч, остальное – расходы на оплату услуг представителя в суде, расходы на экспертизу и государственную пошлину, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



По данным «Байкал-Daily», авария произошла в доме, построенном ООО Парус. Компания в данный момент находится в сложном финансовом состоянии – на конец 2016 года она отчиталась о 4,7 миллиона рублей убытков. Баланс компании снизился более чем на треть – до 139,9 миллиона рублей, а выручка упала на 87% - до 6,1 миллиона.

