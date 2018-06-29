В Бурятии набирает популярность налоговая отчётность через Интернет

Свыше 89% организаций используют «бесконтактную» форму общения с налоговыми органами



В Бурятии налоговые расчёты представляются в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на бумажном носителе или в электронной форме. Наиболее удобным способом является – представление отчётности в электронном виде.



Для того чтобы сдавать отчётность через Интернет, налогоплательщику достаточно установить у себя специализированное программное обеспечение и получить электронно-цифровую подпись у спецоператора телекоммуникационных каналов связи.



Отчёт заполняется в электронном виде, скрепляется электронно-цифровой подписью, чтобы невозможно было внести изменения, шифруется средствами криптозащиты после чего по Интернету отправляется в адрес налогового органа.



В Бурятии на сегодняшний день действуют два оператора связи, это ООО «Контур плюс» и ООО «Тензор». Преимущества такого способа подачи отчётности: полное отсутствие бумажных носителей, логическая и арифметическая проверка отчётности на этапе заполнения, возможность представления отчётности непосредственно с рабочего места, реальная экономия времени.



Кроме того, налогоплательщик, получает свой персональный канал связи с налоговой инспекцией: он может, не покидая офиса, получать информацию о действующем законодательстве, справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выписки операций по расчётам бюджета.



В Бурятии свыше 89% организаций, осуществляющих деятельность, сдают отчётность по ТКС, пользуясь услугами специализированных операторов. Все большую популярность принимает такая «бесконтактная» форма общения с налоговыми органами и у индивидуальных предпринимателей – почти 80% сдают налоговую отчётность по ТКС.



Ещё с 2014 года все плательщики НДС, независимо от численности работников, отчитываются в электронном виде и только по телекоммуникационным каналам связи.



