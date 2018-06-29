Свыше 89% организаций используют «бесконтактную» форму общения с налоговыми органами
В Бурятии налоговые расчёты представляются в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на бумажном носителе или в электронной форме. Наиболее удобным способом является – представление отчётности в электронном виде.
Для того чтобы сдавать отчётность через Интернет, налогоплательщику достаточно установить у себя специализированное программное обеспечение и получить электронно-цифровую подпись у спецоператора телекоммуникационных каналов связи.
Отчёт заполняется в электронном виде, скрепляется электронно-цифровой подписью, чтобы невозможно было внести изменения, шифруется средствами криптозащиты после чего по Интернету отправляется в адрес налогового органа.
В Бурятии на сегодняшний день действуют два оператора связи, это ООО «Контур плюс» и ООО «Тензор». Преимущества такого способа подачи отчётности: полное отсутствие бумажных носителей, логическая и арифметическая проверка отчётности на этапе заполнения, возможность представления отчётности непосредственно с рабочего места, реальная экономия времени.
Кроме того, налогоплательщик, получает свой персональный канал связи с налоговой инспекцией: он может, не покидая офиса, получать информацию о действующем законодательстве, справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выписки операций по расчётам бюджета.
В Бурятии свыше 89% организаций, осуществляющих деятельность, сдают отчётность по ТКС, пользуясь услугами специализированных операторов. Все большую популярность принимает такая «бесконтактная» форма общения с налоговыми органами и у индивидуальных предпринимателей – почти 80% сдают налоговую отчётность по ТКС.
Ещё с 2014 года все плательщики НДС, независимо от численности работников, отчитываются в электронном виде и только по телекоммуникационным каналам связи.
В Бурятии набирает популярность налоговая отчётность через Интернет
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Российских работодателей уже с начала 2020 года будут поэтапно переводить на внедрение электронных трудовых книжек взамен бумажных аналогов
Труба лопнула из-за дефекта в период гарантийного срока на жилой дом
Свыше 89% организаций используют «бесконтактную» форму общения с налоговыми органами
Застройщик, по словам очевидцев, нарушает предусмотренные собственным проектом положения об экологически ограничениях
В этом есть коррупционные нарушения
Максим Бувалин избран генеральным директором единогласно
Жительница Читы взыскала с ООО «Садко Авто» почти 4 миллиона рублей за проданный компанией и сгоревший от технической неисправности автомобиль «Toyota RAV4»
Работодатель не сообщил вовремя о принятии на работу бывшего замглавы района
Бурятское УФАС России признало частично обоснованной жалобу ООО «Строй Лес»
Участникам рассказали о видах поддержки и показали презентацию
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт
Штраф за незаконную перевозку древесины доходит до 700 тысяч рублей
Магазин обязали заменить неисправный телевизор через суд
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.06.2018
У продавцов качественных очков должна быть декларация соответствия