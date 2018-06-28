Работодатель не сообщил вовремя о принятии на работу бывшего замглавы района
Как выяснила проверка прокуратуры, в Мухоршибири бывший заместитель главы администрации с 18 октября 2017 года работает заместителем председателя правления предприятия потребительской кооперации.
За несвоевременное уведомление администрации района о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим, председатель правления привлечена к административной ответственности. Её оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии оштрафовали председателя правления предприятия кооперации
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