В Бурятии оштрафовали председателя правления предприятия кооперации

Работодатель не сообщил вовремя о принятии на работу бывшего замглавы района



Как выяснила проверка прокуратуры, в Мухоршибири бывший заместитель главы администрации с 18 октября 2017 года работает заместителем председателя правления предприятия потребительской кооперации.



За несвоевременное уведомление администрации района о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим, председатель правления привлечена к административной ответственности. Её оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

