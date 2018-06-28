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Бурятское УФАС выявило нарушения в закупке на 4,5 млн

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Жалоба касалась торгов по формированию современной городской среды в посёлке Каменское Кабанского района Бурятии - обустройство пешеходных зон и дворовых территорий.

Заказчиком закупки является администрация района, максимальная цена контракта составляет 4,57 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы комиссия антимонопольного органа выявила ряд нарушений заказчиком законодательства о контрактной системе.

Так, в аукционной документации установлено требование предоставить декларацию о том, что участник закупки не является офшорной компанией, в то время как законодательством подобная обязанность участника закупки не предусмотрена.

Также в документации прописаны характеристики товара, используемого при выполнении работ, не соответствующие действующим ГОСТам.

Кроме того, заказчиком установлены требования к описанию объекта закупки, в том числе, сведений о химическом составе и компонентах товара, показателях технологии производства, испытаниях товара, и иных показателях, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства. Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку участники при заполнении заявки не обязаны иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ.

Заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС. 
УФАС
 
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