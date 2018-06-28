Штраф за незаконную перевозку древесины доходит до 700 тысяч рублей
В Бурятии начались проверки лесовозов на предмет соблюдения лесного законодательства при транспортировке древесины, сообщают в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Проверяются все транспортные средства, перевозящие древесину в любом виде: в хлыстах, брёвнах, сортиментах, в переработанном виде - пиломатериалах, дровяной древесине в виде чурок или отходах лесопиления.
В соответствии с требованиями Лесного кодекса, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе транспортировки древесины, должны иметь при себе сопроводительный документ на транспортировку древесины, в котором указаны сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объёме, видовом и сортиментном составе.
При проверке документов на транспортировку древесины лесники проверяют перевозимую древесину на законность происхождения в системе ЛесЕГАИС.
Отсутствие сопроводительного документа, либо заполненного с нарушением требований предусмотрена административная ответственность. Предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией древесины или машины. На юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией древесины или машины.
Требования не распространяются на граждан, заготавливающих древесину для себя.
Тотальные проверки лесовозов проходят в Бурятии
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