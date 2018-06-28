Магазин обязали заменить неисправный телевизор через суд
Судебные приставы в Улан-Удэ обязали магазин бытовой техники заменить неисправный телевизор. Также магазин обязан выплатить покупателю неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за нарушение прав потребителя и судебные расходы, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Несколько лет назад улан-удэнец приобрёл в магазине бытовой техники плазменный телевизор, стоимостью 90 тысяч рублей. Однако радость от покупки была недолгой: до истечения гарантийного срока у дорогостоящего телевизора исчезло изображение, а затем он вовсе перестал включаться.
На просьбы покупателя заменить бракованный товар магазин ответил отказом и проигнорировал его обращения. Тогда мужчине пришлось обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.
Суд постановил заменить телевизор, а также взыскать в пользу потребителя в качестве компенсации сумму, равную стоимости неисправной техники.
– Судебный пристав неоднократно выносил требования о замене телевизора на товар той же модели и марки с аналогичными техническими характеристиками и функциями. Кроме того, руководство магазина было предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, - отмечает Светлана Коркина, начальник Октябрьского отдела Улан-Удэ.
Поторопиться с заменой телевизора администрации магазина пришлось из-за взыскания исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.
Одновременно судебный пристав наложил арест на денежные средства должника на расчетных счётах в банках.
– Данные меры поспособствовали исполнению судебного решения в полном объёме. Взыскателю был предоставлен новый телевизор взамен некачественному, а также перечислено 93 400 рублей, из которых 50 тысяч составила неустойка, 10 тысяч – компенсация морального вреда, 30 тысяч – штраф за нарушение прав потребителя, 3 400 – расходы по оплате экспертизы, - комментирует Коркина.
Магазин техники в Улан-Удэ отказывался менять неисправную «плазму»
Бизнес, Фото:
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