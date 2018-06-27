В Бурятии остались проблемы со стихийными омулевыми рынками

В республике с начала года провели 14 рейдов



Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике, на котором рассмотрели вопросы добычи и продажи запретного омуля.



Хотя промышленный вылов эндемика запрещён с 1 октября 2017 года, существует квота для добычи омуля коренными малочисленными народами Севера, составляющая 55 тонн. Также введены ограничения и по любительскому рыболовству, добывать омуль разрешается только в количестве 5 килограмм в сутки на человека в зимний период.



Также в республике ведётся строгий учёт остатков выловленного омуля на добывающих предприятиях. Так в этом году природоохранной прокуратурой совместно с Управлением ветеринарией Бурятии в ходе проведения проверок в рыбоперерабатывающем цехе ИП Швыркова обнаружили 1 тонну 263 килограмма, подготовленного к продаже омуля.



При этом заявленные предпринимателем документы показали, что предельные сроки хранения рыбы истекли в феврале 2018 года, а рыба была переработана в конце марта.



- Предприниматель привлечён к административной ответственности, а вся рыба была изъята и уничтожена поскольку по решению ветеринарного инспектора она не соответствует требованиям безопасности. На сегодняшний момент остались проблемы со стихийными рынками, куда рыба привозится свежей и выловлена незаконно, - пояснил старший помощник Восточно - Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Борис Марков.



Также рыба неизвестного происхождения была обнаружена на Центральной рынке и в магазине «Омулёвая бочка». Изъятые из этих точек 100 килограмм рыбы были уничтожены.



- Сейчас нарушения по санкционированным точкам торговли устранены. Маркировка по всем рыбным продуктам установлена. Факты несанкционированной торговли Байкальским омулем к нам не поступали. Хотелось бы отметить что попадание рыбы в том числе Байкальского омуля на прилавки, зачастую связано с тем, что не обеспечивается надлежащий контроль со стороны рыбоохраны на местах именно за законностью добычи водно-биологических ресурсов. Фактически рыбоохрана проявляет пассивность в противодействии браконьерству. На Байкале беспрепятственно ведётся добыча как днём, так и ночью, - добавил Борис Марков.



Для пресечения промышленного оборота омуля создана специальная рабочая группа. За 2017 год Управлением ветеринарии Бурятии совместно с сотрудниками полиции, Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Россельхознадзора, Роспотребнадзора по местам несанкционированной торговли провели 21 рейд.



По их результатам к административной ответственности привлекли 25 физических лиц на сумму превышающую 14500 рублей. За период с января по июнь 2018 года проведено 14 рейдов, изъято 60,5 килограмм рыбы кустарного производства и привлечено к ответственности 15 человек.



- Вся выловленная рыба, добытая предприятием проходит через (ГИС) «Меркурий» и за каждым предприятием закреплён ветеринарный специалист оформляющий ветеринарно - сопроводительные документы в электронном виде на выловленную рыбу, - рассказал заместитель сельского хозяйства и продовольствия республики Пётр Брыков.



Кроме того, встаёт вопрос регулирования вылова омуля коренными малочисленными народами.



- Полностью мы пока ограничить вылов не можем и осуществлять контроль, особенно что касается коренных малочисленных народов –проблематично силами одной только рыбоохраны, - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Ангаро Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин.









