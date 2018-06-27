Пока за переводы не будут брать комиссию
С 27 июня «ВКонтакте» запускает платёжную платформу VK Pay, которая будет интегрирована в соцсеть. Компания пока не будет брать комиссию за платежи, но в будущем рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 млрд руб. в год, сообщает РБК.
Интеграция новой системы будет состоять из нескольких этапов: сначала функция приёма оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети как основной канал для продвижения своей продукции.
В издании уточняют, что в VK Pay действует ограничение на вывод наличных пользователями — максимум 200 тысяч рублей в месяц, а также на предельную сумму транзакций, которая составляет 60 тысяч рублей.
На данный момент у «ВКонтакте» 97 млн пользователей в месяц.
«ВКонтакте» запустит собственную платёжную систему
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