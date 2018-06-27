В Бурятии стартуют пассажирские рейсы на пароходе по Байкалу

С 30 июня начинается программа пассажирских перевозок на теплоходе по Байкалу



Путь по воде из Танхоя Кабанского района в Иркутск и Листвянку в Иркутской области – самый короткий через озеро.



Пассажирский рейс из Танхоя в Листвянку и Иркутск начнет работу с 30 июня и продолжится до 25 августа (кроме 14 июля), рейсы только по субботам. Расстояние в 42 км пароход преодолевает за один час.



Ещё одним знаменательным событием является открытие первого регулярного пассажирского рейса Турка – о. Ольхон (бухта Загли) 4 июля на теплоходе «Святой Лука».



В Бурятии реализуется комплексный план мероприятий по развитию пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории Байкала, разработанный по итогам заседаний рабочей группы в 2017 году с учётом предложений правительств Бурятии, Иркутской области и бизнес-структур. Кроме строительства причалов, специальных судов запланировано развитие сети водных маршрутов, которые свяжут Бурятию и Иркутскую область. Среди них рейсы на теплоходе из Ольхона в Усть-Баргузин, из Иркутска в Турку и другие, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Рейсы организует «Восточно-Сибирское речное пароходство».



