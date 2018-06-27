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Иркутские похоронные клубы сразятся в баттле

Иркутские похоронные клубы сразятся в баттле
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мероприятие впервые проходит в России

Сегодня, 27 июня, в Иркутске состоится первый региональный «Баттл похоронных клубов» в рамках форума «Некрополь-Байкал». В нём будут участвовать похоронные клубы из разных городов России. Три команды (по 4 человека в каждой) ждут задания на знание траурных обрядов и ритуалов.

Подобные мероприятия уже проходили в Москве, Новосибирске. Однако, по словам организаторов, таких интеллектуальных битв ещё не было. 





Участникам предстоит найти лишние предметы в организации поминальной трапезы, продегустировать лечебные бальзамы, подобрать правильную одежду для персонала и участников похоронной церемонии, нужно будет ответить на вопросы смыслового наполнения похоронных венков и типичные ошибки изготовителей венков, флористов и многое другое. Победителей наградят призами.

Кроме того, участники форума смогут поучаствовать в конкурсе «Траурная флористика», круглым столом обсудят темы похоронной отрасли, также пройдут занятия российско-немецкого учебного центра по курсу «Похоронный директор». А лучших участников выставки наградят медалями.

- В этом году, в сравнении с прошедшими форумами, число участников выросло на 15%. Обширна и география экспонентов: Москва и Иркутск, Санкт-Петербург и Красноярск, Краснодар и Омск, Смоленск и Челябинск, Ростов-на-Дону и Бийск. Вдвое больше стало и фирм, которые впервые принимают участие в этом профессиональном форуме. Отрадно, что большинство из них именно из Иркутска и Иркутской области, - заявляют организаторы мероприятия.

Кроме производителей традиционной ритуальной продукции (гробы, памятники, убранство в гроб, и прочее), на выставке будут присутствовать бальзаматоры, церемониймейстеры, флористы, юристы, а также изготовители кремационного оборудования.

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