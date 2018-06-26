Шерсть должны были доставить в Монголию
24 июня в пункте пропуска «Кяхта» проверили автотранспорт, следующий из России в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Во время проверки нашли нарушения российского законодательства в области ветеринарии: гражданин пытался вывезти из России 600 килограммов немытой овечьей шерсти без ветеринарного сертификата.
В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Шерсть возвращена с пункта пропуска на территорию России.
Из Бурятии пытались вывезти 600 кг овечьей шерсти
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